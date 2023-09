2- Faça simulados

Nessa reta final, treine uma vez por semana com os simulados do Enem. Faça como se fosse no dia da avaliação, sem distrações, em silêncio e fique de olho no horário. O treinamento de resoluções das questões vai te ajudar a estar mais preparado e a diminuir o nervosismo no dia da prova.