Cecília Bastos/Usp Imagens Vestibular USP 2024: inscrições começam nesta quinta (17)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela organização do vestibular da USP, abriu inscrições nesta quinta-feira (17) para o processo seletivo de 2024. O período de inscrições vai até o dia 6 de outubro.

O processo oferece um total de 8.147 oportunidades em uma diversidade de cursos de graduação na USP. Além disso, outras 3 mil vagas serão distribuídas através de duas outras modalidades de admissão: o Enem USP e o Provão Paulista.

Os interessados em participar precisam acessar o site da Fuvest através do link, concluir o processo de registro até o prazo estipulado em 6 de outubro e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 191. O período para solicitação de redução da taxa já se encerrou, e a lista dos candidatos beneficiados está acessível também no site, na seção destinada aos candidatos.

Com o propósito de auxiliar os aspirantes ao vestibular, a Fuvest desenvolveu quatro manuais temáticos que compõem o renovado Guia do Candidato. Esses manuais estão organizados de acordo com as demandas de cada etapa do processo seletivo, desde a preparação para o vestibular até a efetivação da matrícula. Eles estão disponíveis para download gratuito no formato PDF, constituindo um recurso de grande valor para os candidatos.

No dia 19 de novembro, será realizada a prova de conhecimentos gerais na fase inicial do vestibular da Fuvest. Os candidatos receberão informações sobre o local de realização da prova em 3 de novembro.

As avaliações da segunda fase estão agendadas para os dias 17 e 18 de dezembro. No primeiro dia, os exames abrangerão questões de Língua Portuguesa e a elaboração de uma Redação. No segundo dia, em 18 de dezembro, as provas serão específicas para cada carreira escolhida pelos candidatos. A divulgação da primeira lista de aprovados está programada para o dia 22 de janeiro.

Vagas



Além do processo tradicional da Fuvest, a Universidade de São Paulo (USP) instituirá outras duas formas de ingresso para os futuros alunos: o Enem USP e o Provão Paulista. Em todas as modalidades de seleção a USP reservará 50% das vagas de cada curso e turno para candidatos que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas.

O número total de vagas oferecidas pela USP - 11.147 no total - permanecerá inalterado em comparação com o ano anterior.

No âmbito do vestibular da Fuvest, das 8.147 vagas disponíveis, 4.888 serão destinadas a candidatos em geral (Ampla Concorrência), 2.053 vagas para egressos de escolas públicas (EP), e 1.206 vagas para estudantes de escolas públicas autodeclarados como pretos, pardos e indígenas (EP/PPI).

Para a seleção via Enem USP, estão sendo disponibilizadas 1.500 vagas: 685 delas para candidatos em geral (Ampla Concorrência), 512 para estudantes de escolas públicas (EP), e 303 para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas (EP/PPI).

O Provão Paulista representa uma abordagem de avaliação seriada, a ser conduzida pela Secretaria Estadual da Educação, voltada para os alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio em escolas públicas estaduais.

Nesse esquema, a USP disponibilizará 1.500 vagas, das quais 558 serão direcionadas para estudantes autodeclarados como pretos, pardos e indígenas (PPI).