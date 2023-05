Reprodução Inscrições têm início no dia 5 de junho

Termina nesta sexta-feira (12) as solicitações para recursos contra o resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023. Para solicitar clique aqui.

Além disso, hoje também é o último dia para que pessoas que não compareceram ao exame em 2022 imponham recursos para justificar a ausência.

O procedimento que é feito pelo site do Inep terá o resultado divulgado no dia 19 de maio.

Edital

Na última segunda-feira (8), foi publicado também o edital do Enem 2023 , que traz o cronograma e as regras da edição deste ano do exame.

As notas do exame são usadas para o ingresso de estudantes em universidades públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais podem ser aproveitados pelos estudantes brasileiros interessados em cursar uma graduação em instituições portuguesas, que mantêm convênio com o Inep.

Veja o cronograma do Enem 2023:

Inscrições: 5 a 16 de junho

Pedidos de isenção: 17 a 28 de abril

Resultado dos pedidos de isenção: 8 de maio

Recursos dos pedidos de isenção: 8 de maio a 12 de maio

Resultado final da isenção: 19 de maio

Aplicação das provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação dos gabaritos: 24 de novembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024

