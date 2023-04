Agência Brasil Provas do Enem

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para candidatos pedirem a insenção da taxa de inscrição para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023.



Veja quem tem direito ao benefício e como solicitar a isenção

estudantes do último ano do ensino médio de escolas públicas;

participantes que estudaram o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980);

pessoas em vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para realizar a isenção da taxa de inscrição é preciso que o candidato entre na Página do Participante e informe dados como a data de nascimento, o número do Cadstro de Pessoa Física (CPF), o e-mail e um número de telefone válido.

Quem pediu a isenção no Enem 2022 e não compareceu na prova deve entrar na Página do Participante e justificar a ausência. Caso contrário, perderá não conseguirá pedir a isenção.

Os resultados da isenção saem em 8 de maio. No entanto, caso o pedido seja negado, o candidato pode entrar com recurso entre os dias 8 e 12 de maio.

Consegui a isenção preciso me inscrever no Enem?

Todos os candidatos - isentos ou não - precisam realizar a inscrição entre 5 e 16 de junho para que possam fazer a prova. O exame será aplicado em 5 e 12 de novembro de 2023.

