O candidato ao Programa Universidade para Todos ( Prouni ), que não foi pré-selecionado nas duas chamadas, pode disputar uma bolsa por meio da lista de espera. O prazo para a manifestação de interesse termina nesta quinta-feira (6).

A manifestação de interesse pode ser feita por meio da página do Prouni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista com os selecionados será divulgada na próxima segunda-feira (10), e ficará disponível para consulta até o dia 19 de abril no ambiente do Prouni.

Nesse mesmo período, o candidato deve comprovar as informações diretamente na instituição para a qual foi pré-selecionado.

A primeira edição do Prouni 2023 ofertou mais de 290 mil bolsas.

