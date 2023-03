Divulgação - 26.09.2022 Universidade de Coimbra, em Portugal

Acontece nesta sexta-feira (10), em São Paulo, das 10h ás 17h, a primeira Conferência Internacional de Estudos em Portugal . O evento visa promover informações sobre como estudar no país lusitano , de forma organizada, confiável e totalmente gratuita. Para mais informações e garantir o ingresso acesse: www.estudeemportugal.org/conferencia .

Segundo os organizadores, a proposta é criar um espaço democrático, para que os candidatos brasileiros possam tirar suas dúvidas sobre as vagas e os

processos seletivos diretamente com os representantes dessas

instituições internacionais de ensino superior .

O objetivo do evento é estreitar os laços e facilitar o acesso à informação a partir

da promoção dos cursos técnicos, graduações, mestrados e até mesmo

doutorado voltado a brasileiros no país europeu.

Um acordo bilateral entre o Portugal e o Ministério da Educação do Brasil promove oportunidades a estudantes brasileiros que não possuem dupla cidadania, no entanto, poderão se candidatar a mais de uma vaga em universidades portuguesas como estudantes internacionais utilizando a nota do ENEM. As oportunidades são reservadas especificamente para os candidatos que vivem fora da União Europeia e que falam a língua portuguesa.

O evento contará com a presença de 12 instituições de ensino superior de Portugal, dentre elas, a Universidade de Aveiro e Universidade do Algarve - que se

encontram entre as melhores do mundo e de Portugal.

