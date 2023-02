Reprodução - 28.02.2023 Selecionado para chamada regular SiSU

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (28) os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do 1º semestre de 2023, no site https://sisualuno.mec.gov.br/ .

O SiSU usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para selecionar alunos que estudarão em ingressarão em universidades públicas.

O procedimento de matrícula deve ser realizado pelos candidatos selecionados dentre os dias 2 e 8 de março. Na página da seleção, o estudante pode consultar informações sobre horários e locais,que são definidas pelas próprias instituições.

Quem não foi aprovado em nenhuma das duas opções de curso escolhidas ainda pode solicitar o interesse em participar da lista de espera. A data para manifestação de interesse deve ser feita até dia 8 de março.

No primeiro semestre de 2023, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ofereceu 226.399 vagas em 6.402 opções de cursos. Ao todo, 128 universidades e institutos federais participam do programa.

Calendário SiSU

Resultado: 28 de fevereiro

Matrículas: 2 a 8 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março

