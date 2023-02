Isaac Fontana Inscrições da seleção estão abertas até sexta (24)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (22) as parciais das notas de corte do Sistema Unificado de Seleção (SiSU) 2023/1. As inscrições da seleção estão abertas até a próxima sexta-feira (24).

Todos os anos, a carreira de Medicina é a mais concorrida da seleção para universidades públicas do Brasil. Na última edição do SiSU de 2022/1, o curso oferecido pela Unifap teve a maior nota de corte, que chegou a 979,70.

Em 2023, o SiSU oferece 226.399 vagas em cursos de graduação em todo o país. Cerca de 128 instituições públicas participam do SiSU no primeiro semestre, sendo 63 universidades federais.

Confira as maiores notas de corte para Medicina da primeira parcial do SiSU 2023/1:

918,34 - Unifap (Campus Marco Zero)

912,03 - UFAM (Manaus)

910,55 - UFRN (Caicó)

899,40 - UFMA (Campus de Pinheiro)

896,89 - UFR (Rondonópolis)

868,93 - UFPB (João Pessoa)

859,78 - UERN (Mossoró)

Agora veja as menores notas de corte de Medicina:



767,57 - UFERSA (Mossoró)

776,10 - UFRR (Boa Vista)

778,97 - Unemat (Cáceres)

779,06 - UNEB (Salvador)

780,79 - UFBA (Vitória da Conquista)

781,85 - UFMS (Campo Grande)

783,28 - UFCA (Campus Barbalha)

788,74 - UFMT (Sinop)

790,02 - UFGD (Dourados)

791,06 - UFMT (Cuiabá)

As notas acima de referem a categoria de ampla concorrência

Veja o cronograma do SiSU divulgado pelo MEC:

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro;

Resultado: 28 de fevereiro;

Matrículas: 2 a 8 de março;

Manifestação de interesse na lista de espera: 28 de fevereiro a 8 de março.

Mais informações no site do SiSU 2023/1 .