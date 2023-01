Reprodução/Agência Brasil - 22.03.2022 A sede do Ministério da Educação, em Brasília

Nesta sexta-feira (27), o Ministério da Educação ( MEC ) divulgou no Diário Oficial da União ( DOU ) os editais da primeira edição de 2023 Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ), do Programa Universidade para Todos ( ProUni ) e do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ). Confira abaixo clicando nos links:

Edital SiSU 2023

Edital ProUni 2023

Edital Fies 2023

Estudantes que fizeram o Enem 2022 irão poder usar as notas, que serão divulgadas em breve, em todos os programas do Ministério da Educação, segundo o governo federal. No entanto, estudantes que ainda estão no ensino médio e fizeram o exame como "treineiros", ou seja, para testar os conhecimentos e conhecer a prova, não poderão se inscrever em nenhum dos programas.

Em novembre de 2022 o MEC já havia anunciado as datas dos três programas. No entanto, agora, com os editais, os estudantes já poderão saber quais serão as regras dos processos seletivos.

Entenda abaixo detalhes de cada programa do MEC:

SiSU

O Sistema de Seleção Unificada disponibiliza vagas para estudantes em instituições de ensino públicas, tais como: universidades federais, universidades estudais, institutos federais, dentre outros.

Podem participar estudantes que fizeram o Enem 2022 e obtiveram uma nota superior a zero na prova de redação.

Veja as datas do SiSU 2023

Prazo de inscrição: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado: 07 de março



ProUni

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo para estudantes em universidades particulares. De acordo com as regras do programa, as bolsas podem ser desde integrais até parciais (50%).

Para poder paerticipar do programa, os participantes devem ter realizado o Enem 2022 e alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. A redação também não pode ter sido zerada.

Ainda há a exigência de que os estudantes comprovem uma renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, para obter a bolsa integral. O exigido para as bolsas parciais é de uma renda mensal de no máximo 3 salários mínimos.

Além disso, o programa pede que, obrigatoriamente, os estudantes tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública. Há a opção para quem estudou em escola particular, no estanto, na condição de bolsista integral.

Pessoas com deficiência também podem se beneficiais com o programa, além de professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e que integrem o quadro de pessoal permanente de alguma instituição pública.

Veja as datas ProUni 2023

Prazo de inscrição: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado da 1ª chamada: 7 de março

Resultado da 2ª chamada: 21 de março

Matrículas pré-selecionados 1ª chamada: 7 a 16 de março

Matrículas pré-selecionados 2ª chamada: 21 a 30 de março

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil oferece financiamentos dos estudos em instituições de ensino privadas.

Podem participar do programa estudantes que tenham realizado o Enem, a partir da edição de 2010, que obtiveram média nas notas cinco provas do exame igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado na redação.

A exigência é de que as pessoas que pessam o financiamento tenham renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Veja as datas Fies 2023

Prazo de inscrição: 7 a 10 de março

Resultado em chamada única: 14 de março

