Unicamp/Divulgação Unicamp

Começa neste domingo, às 13h, a segunda fase do vestibular 2023 da Universidade de Campinas ( Unicamp ) com aplicações das provas de redação, português, inglês e ciências da natureza. Os portões abrem às 12h e o exame tem duração de cinco horas.

Aproximadamente 12.708 candidatos foram convocados para esta etapa e concorrem a 2.540 vagas em 69 cursos.

As avaliações ocorrem em 17 cidades de São Paulo (14 a menos do que na 1ª fase - confira abaixo tabela), além de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Já em Campinas (SP), onde fica a reitoria da universidade, são esperados 3,4 mil candidatos.

Em Limeira (SP) e Piracicaba (SP), devem realizar o exame cerca de 1,100 mil estudantes, informou a Comvest.

As provas

Pela primeira vez, a Unicamp oferecerá provas coloridas aos candidatos com objetivo de deixá-las mais didáticas. O término do processo seletivo está previsto para a tarde desta segunda-feira (12).

"As provas têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas, ciências humanas/artes)", disse o Comvest em nota.

Veja como deve funcionar:

Questão dissertativa: 4 pontos cada

Cada questão tem dois itens: 2 pontos cada item

Domingo: mesma prova para todos

Redação: duas propostas de textos para que o candidato escolha e execute apenas uma;

Língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, com seis questões;

Duas questões interdisciplinares em língua inglesa;

Ciências da natureza (interdisciplinar): duas questões;

Segunda: provas comuns a todos os candidatos

Matemática: seis questões;

Ciências humanas (interdisciplinar): duas questões;

Segunda: provas de conhecimentos específicos

Candidatos da área de ciências biológicas/saúde: seis questões de biologia e seis questões de química;

Candidatos da área de ciências exatas/tecnológicas: seis questões de física e seis questões de química;

Candidatos da área de ciências humanas/artes: seis questões de geografia e seis questões de história, englobando conteúdos de filosofia e sociologia;

Uso de máscara

Foi reforçado a recomendação para uso da máscara de proteção contra Covid-19 para os estudantes que irão realizar o exame, segundo a Camvest. No eentanto, a obrigatoriedade depende das regras de municípios e estados onde serão realizadas as provas.

Cronograma

2ª fase: 11 e 12 de dezembro de 2022;

Provas de habilidades específicas: 4 a 6 de janeiro de 2023;

Divulgação da primeira chamada: 6 de fevereiro de 2023;

Matrícula on-line da primeira chamada: 7 a 9 de fevereiro de 2023;

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.