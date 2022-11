Divulgação/ Inep Registro de estudante respondendo o gabarito da prova

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou nesta quarta-feira (23) o gabarito do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Participantes podem conferir seu desempenho na prova, bem como os cadernos de questões, no portal do Inep. Os resultados oficiais serão divulgados em 13 de fevereiro do ano que vem.

O Enem foi realizado nos dias 13 e 20 de novembro por mais de 2,3 milhões de pessoas que tentam uma vaga na universidade. Aqueles que tiveram problemas logísticos ou foram diagnosticados com Covid-19 em um dos dias de aplicação da prova podem solicitar a reaplicação até a próxima sexta-feira (25), pela Página do Participante. O exame será reaplicado nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Ao longo de mais de vinte anos de existência, o Enem se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). Universidades brasileiras tanto públicas quanto privadas utilizam a prova para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos.

Alunos que desejam ingressar em universidades de Portugal que têm convênio com o Inep também podem se valer da nota do Enem. Atualmente, há mais de 50 instituições que aceitam a nota do exame como forma de ingresso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .