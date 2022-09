Reprodução Vestibular Fuvest

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest ) prorrogou, nesta segunda-feira (26), as incrições para o vestibular 2023 . Agora, os interessados em participar podem realizar a inscrição até o dia sete de outubro. Para se inscrever é só clicar aqui .

Este ano, a taxa de inscrição é de R$191. O valor pode ser pago até 10 de outubro. Candidatos que não fizeram o pagamento do boleto original poderão gerar outro a partir do dia 29 de setembro.

O processo seletivo oferta vagas para cursos de graduação da Universidade de São Paulo ( USP ).

Novo cronograma

Até 7/10: Inscrições

Até 10/10: Pagamento da taxa de inscrição

18/11: Locais de provas da 1ª fase

04/12: Provas da 1ª fase

16/12: Convocados para a 2ª fase e locais de provas

08 e 09/01/2023: Provas da 2ª fase

11 a 14/01/2023: Testes de Habilidades Específicas

30/01/2023: Aprovados em 1ª chamada

31/01/2023: Matrículas da 1ª chamada

06/02/2023: Resultado dos treineiros

01 a 03/03/2023: Manifestação de interessa na lista de espera

Vagas

São 11.147 vagas para 2023 ofertadas pela USP.

Serão 8.211 para o Vestibular da Fuvest e 2.936 para ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) .

Os cursos da USP são ministrados nas cidades de São Paulo, Bauru, São Carlos, Lorena, Piracicaba, Pirassununga e Ribeirão Preto .

