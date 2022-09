Reprodução FIES

Termina nesta quinta-feira (22) as convocações dos participantes da lista de espera da segunda edição do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ). As chamadas estão ocorrendo através do site do programa .

Os candidatos pré-convocados na lista de espera devem complementar as informações prestadas no momento da inscrição, segundo as regras do programa do Ministério da Educação ( MEC ).

Após a confirmação, o próximo passo é procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento ( CPSA ) da instituição de ensino para análise da documentação, o prazo é de cinco dias úteis. Ao final, o pré-convocado precisará procurar o banco parceiro do Fies para fechamento do contrato em, no máximo, dez dias.

Os que participam da lista de espera do Fies 2022/2 são os candidatos que não foram aprovados na primeira e única chamada do programa.

