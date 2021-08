Isac Nóbrega/PR ‘Vacinação não deve ser condição para o retorno das aulas’, diz Milton Ribeiro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou nesta terça-feira que as escolas públicas retomem as aulas presenciais mesmo sem a imunização de profissionais da educação, na esteira do que é dito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Além disso, o pastor e professor defendeu que essas atividades sejam classificadas como essenciais, com a aprovação de projeto de lei que tramita no Senado.

"A vacinação não deve e não pode ser a condição para o retorno para as aulas presenciais", disse no seminário 'Educação híbrida e os novos quadrantes do ensino e da aprendizagem', realizado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes).

Aprovada na Câmara dos Deputados em 21 de abril em meio a um intenso debate, a proposta determina que aulas do ensino básico ao superior sejam serviços essenciais durante a pandemia da Covid-19. Também prevê que a suspensão das aulas só poderá ocorrer se não houver condições sanitárias nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios.