Reprodução/Governo de São Paulo Governador de São Paulo anuncia expansão do Programa de Ensino Integral

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (12), a expansão do Programa de Ensino Integral (PEI) . Com a iniciativa, mais 778 escolas, de 118 cidades, da rede pública estadual terão o modelo de tempo integral, a partir de 2022.

O anúncio foi feito pelo governador João Doria e pelo Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares , em evento no Memorial da América Latina, na capital paulista. A ocasião reuniu diretores, supervisores e outros representantes das unidades educacionais.

Em 2018, o estado tinha apenas 364 escolas no modelo de período integral. Com o anúncio feito hoje, esse número passa para 1855. O número de alunos atendidos salta de 115 mil para 834 mil. Essa é a maior ampliação da história de São Paulo.

Segundo informações do governo, a expectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é beneficiar 387,3 mil novos estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Com as novas adesões, o PEI estará presente em 427 municípios paulistas, em todas as regiões do estado.