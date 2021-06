Reprodução/Inep Prédio do Inep, órgão responsável pelo Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta quarta-feira, 09, na Página do Participante, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. A prova será gratuita para os aprovados; os demais devem pagar a taxa de R$ 85.



Mesmo sem pagar taxa de inscrição, os aprovados para isenção devem se inscrever no ENEM. As inscrições começam no dia 30 de junho e vão até 14 de julho.

De acordo com o edital, os candidatos que poderiam pedir isenção da taxa precisam se enquadrar em critérios: estar matriculados no último ano do ensino médio na rede pública em 2021; cursar o ensino médio inteiro em escolas públicas ou como bolsistas integrais em instituições privadas (com renda mensal familiar per capita de até 1,5 salário mínimo); estar em condição de vulnerabilidade econômica, inscrito no CadÚnico.



O candidato que tiver a solicitação reprovada ainda poderá entrar com recurso, de 14 a 18 de junho. A análise dos recursos será divulgada no dia 25 de junho.



Quem teve isenção aprovada na edição anterior do Enem, mas faltou à prova, precisou justificar a ausência para continuar tendo acesso ao benefício na edição de 2021.



O ENEM 2020 o Enem teve recorde de abstenção, com mais da metade dos candidatos (55,3%) ausentes. A versão digital teve índice de abtenção ainda pior: 71,3%. Os números são apontados como reflexo da pandemia.



- Com informações do G1.