Reprodução 13º filme da franquia de Sexta-Feira 13 pode estrear em 2023.

O co-criador da franquia “Sexta-Feira 13”, Sean Cunningham, indica que o vilão Jason Voorhees pode voltar em um novo filme para o ano que vem.

As evidências estão aumentando lentamente de que um novo filme de Sexta-Feira 13 pode finalmente estar chegando mais cedo ou mais tarde. A última vez que um filme da série chegou aos cinemas foi há mais de uma década, em 2009.

Para quem não sabe, Cunningham dirigiu o clássico original de 1980 onde toda a trama se inicia e, segundo informações do site Bloody Disgusting. Entre 1980 e 1989, foram produzidos oito filmes de Sexta-Feira 13. A partir de então a continuação da franquia passou a ter mais intervalos até o último filme, gravado em 2009.

Vale lembrar que Sean Cunningham e o roteirista Victor Miller travaram uma briga judicial pelos direitos da franquia na qual Sean perdeu.

Em 2018, um juiz decidiu que Miller ficaria com os direitos do roteiro do longa original e Cunningham, por sua vez, com os do personagem Jason.

Desde o original de 1980, a franquia contabiliza 12 filmes, incluindo um participação com o vilão Freddy Krueger, dos filmes A Hora do Pesadelo, emFreddy Vs. Jason (2003) e um reboot do filme original, de 1980, lançado em 2009.