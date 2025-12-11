Reprodução Instagram João Campos lidera intenções de voto em Pernambuco com 55%



A mais recente pesquisa realizada em Pernambuco revela um quadro eleitoral com liderança consolidada para o atual prefeito de Recife, forte rejeição a nomes específicos e cenários de Senado competitivos. Os dados foram coletados entre 9 e 10 de dezembro de 2025, com 1.200 entrevistas e margem de erro de ±3 pontos percentuais, oferecendo um retrato detalhado das intenções e percepções dos eleitores do estado.

Intenção de voto espontânea e estimulada para governador

Na pergunta espontânea sobre definição de voto para governador, 36% afirmaram já ter decidido e 64% disseram não ter definido. Entre as menções livres, João Campos aparece com 18% e Raquel Lyra com 14%. No cenário estimulado para governador, João Campos lidera com folga, alcançando 55% das intenções de voto, seguido por Raquel Lyra com 28%. Outros nomes pontuam em patamares bem inferiores: Eduardo Moura registra 7% e Ivan Moraes 3%, enquanto nulo/branco e indecisos somam percentuais modestos.

Rejeição entre os candidatos ao governo

A pesquisa também mediu rejeição em múltipla escolha. Raquel Lyra lidera o índice de rejeição com 46%, seguida por Ivan Moraes com 29%. João Campos apresenta 28% de rejeição e Eduardo Moura 23%. Esses números mostram que, apesar da liderança de Campos na estimulada, há uma parcela significativa do eleitorado que o coloca entre os nomes que não votariam.

Disputa ao Senado: cenários competitivos e composição dos votos

Os cenários para as duas vagas ao Senado mostram variações conforme a composição dos nomes apresentados. Em diferentes arranjos, Humberto Costa aparece consistentemente entre os primeiros colocados, com percentuais consolidados na faixa de 24% a 26% dependendo do cenário. Anderson Ferreira mantém presença relevante, oscilando entre 14% e 22% nas composições de voto.

Silvio Costa Filho merece atenção: em vários cenários ele figura entre os principais concorrentes e, no cenário 5, alcança 21% no consolidado, um desempenho que o coloca como alternativa competitiva na disputa pelas vagas. Na composição por voto (primeiro e segundo voto), Silvio chega a registrar 18% no primeiro voto e 25% no segundo voto em alguns cenários, indicando capacidade de agregação em combinações eleitorais distintas. Esses números sugerem que, embora não lidere isoladamente, Silvio tem espaço para crescer dependendo das alianças e do desenho final das chapas.

Fernando Dueire e Eduardo da Fonte aparecem em patamares menores em vários cenários, com Fernando oscilando em torno de 7% a 10% em composições e Eduardo da Fonte alcançando até 16% em um dos cenários consolidados. As taxas de nulo/branco e indecisos também são relevantes, variando entre 11% e 19% conforme o cenário, o que mantém uma margem de volatilidade na disputa.

Avaliação do governo estadual

A avaliação do governo de Pernambuco mostra equilíbrio entre aprovação e desaprovação: 50% aprovam o governo enquanto 47% desaprovam, com 3% de não sabe/não respondeu. Quando a avaliação é qualificada, 27% consideram o governo ótimo ou bom, 44% o classificam como regular e 27% como ruim ou péssimo. Esses indicadores apontam para uma base de apoio sólida, mas com espaço para críticas e insatisfações que podem influenciar a dinâmica eleitoral

Memória política: avaliação dos últimos governadores

Quando questionados sobre quem foi o melhor entre os três últimos governadores de Pernambuco, 64% apontaram Eduardo Campos, 22% escolheram Raquel Lyra e 5% citaram Paulo Câmara, com 9% de indecisos. A lembrança positiva de Eduardo Campos permanece muito forte entre os eleitores, o que pode influenciar percepções sobre liderança e legado político no estado.

Panorama decisivo: o que os números dizem sobre o futuro político de Pernambuco

Os dados mostram um cenário estadual com liderança consolidada para João Campos na corrida ao governo. No campo do Senado, a disputa se mostra fragmentada e competitiva; Humberto Costa e Silvio Costa Filho surgem como figuras relevantes em vários cenários. A combinação de aprovação governamental equilibrada, percepção crítica sobre o estado e percentuais consideráveis de indecisos e nulos indica que a corrida eleitoral em Pernambuco ainda tem espaço para movimentações e surpresas até outubro de 2026.

Sobre o Real Time Big Data

O Real Time Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Real Time Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.



