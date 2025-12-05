Reprodução da web Disputa acirrada entre Daniel Vilela e Marconi Perillo no estado de Goiás



A nova pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data revela um quadro em plena formação na disputa de 2026 em Goiás. A corrida ao governo segue competitiva, marcada por alternâncias conforme os cenários testados, enquanto a disputa ao Senado já aponta uma liderança consistente. Os números mostram um eleitorado atento às movimentações políticas e começam a definir os contornos das principais batalhas do próximo ano.

Disputa ao governo: cenários mostram vantagem inicial para Daniel Vilela

A sucessão estadual apresenta um retrato claro: Daniel Vilela e Marconi Perillo lideram a disputa e concentram as intenções de voto, mas a distância entre eles varia conforme os nomes que compõem cada cenário.

No primeiro teste, Daniel Vilela aparece com 30%, seguido de perto por Marconi Perillo, com 26%. Wilder Moraes registra 14% e Adriana Accorsi surge com 12%. Já no segundo cenário, a entrada de José Eliton reorganiza ligeiramente a disputa, mantendo Daniel à frente com 32% e Marconi com 29%, enquanto Wilder repete 14%.

O terceiro cenário é o mais favorável a Daniel Vilela: ele sobe para 38%, ampliando a diferença sobre Marconi, que chega a 30%. José Eliton alcança 7% e votos brancos, nulos e indecisos somam 25%. No quarto cenário, sem a presença de Daniel, Marconi assume a liderança com 32%, seguido por Wilder Moraes com 23% e José Eliton com 8%.

Senado: Gracinha Caiado lidera com folga e consolida favoritismo

Se a disputa para governador ainda apresenta oscilações, o cenário para o Senado é mais definido. Nos cenários estimulados, Gracinha Caiado surge com larga vantagem sobre os demais concorrentes.

No primeiro cenário consolidado, ela lidera com 30%, enquanto Gustavo Gayer aparece em segundo lugar com 18%. Em um campo dividido, Gustavo Mendanha e Adriana Accorsi empatam com 9%, Major Vitor Hugo registra 8% e Vanderlan Cardoso soma 6%. Alexandre Baldy aparece com 5%, seguido por Zacharias Kalil com 4%. Os demais nomes ficam entre 1% e 2%.

No segundo cenário, com menos candidatos, Gracinha amplia sua vantagem e chega a 34%. Gayer sobe para 21%, Adriana Accorsi aparece com 13% e Vanderlan Cardoso com 10%. Baldy mantém 6% e os indecisos permanecem em patamar reduzido, reforçando a consolidação da disputa.

A liderança de Gracinha se mostra consistente mesmo diante de diferentes composições, revelando que sua posição no pleito é, até aqui, a mais estável entre todas as disputas analisadas.

O tabuleiro eleitoral ganha contornos

O levantamento aponta que Goiás entra no ano eleitoral com dois movimentos simultâneos: uma disputa ao governo marcada por competitividade e possibilidades de mudança conforme os cenários, e uma corrida ao Senado onde a vantagem de Gracinha Caiado já se apresenta robusta.

Com a proximidade de 2026, o estado se prepara para uma eleição em que alianças, rejeição e reposicionamentos estratégicos devem desempenhar papel decisivo, e onde os números mais recentes já começam a definir quem larga na frente.

Sobre o Real Time Big Data

O Real Time Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Real Time Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.