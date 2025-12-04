Divulgação Governo do Ceará Palácio da Abolição, localizado em Fortaleza, é a sede do Governo do Estado do Ceará















A mais recente pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data nos dias 2 e 3 de dezembro revela um cenário altamente competitivo no Ceará. Com 1.200 entrevistas e margem de erro de três pontos percentuais, o levantamento mostra que a disputa pelo Palácio da Abolição já toma forma e movimenta lideranças políticas em todo o estado.

Disputa acirrada pelo governo do Ceará

No cenário estimulado inicial, o governador Elmano de Freitas e o ex-ministro Ciro Gomes dividem a liderança absoluta, ambos com 39% das intenções de voto. Eduardo Girão aparece isolado em terceiro lugar, com 14%, enquanto 8% dos entrevistados se dividem entre votos brancos, nulos ou indecisos.

A pesquisa também simulou um segundo cenário incluindo Roberto Cláudio, que registra 26%, contra 42% de Elmano e 16% de Girão. Nesse arranjo, o atual governador amplia sua vantagem e se consolida como o nome mais competitivo do campo governista.

No confronto direto, terceiro cenário testado, Ciro Gomes aparece com 44% contra 42% de Elmano de Freitas, uma diferença dentro da margem de erro, reforçando a natureza equilibrada da disputa.

Nível de rejeição dos principais nomes

A rejeição segue como um fator de peso no comportamento do eleitorado. Eduardo Girão lidera a taxa, com 39% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de maneira alguma. Em seguida, aparecem Elmano de Freitas, com 37%, e Ciro Gomes, com 32%. Roberto Cláudio registra o menor índice entre os principais pré-candidatos, com 27%.

Cenários para o Senado mostram disputa fragmentada

O levantamento também avaliou a corrida para o Senado, que apresenta um quadro pulverizado e sem favoritos absolutos.

No primeiro cenário, Roberto Cláudio desponta com 18%, seguido de perto por Junior Mano (16%), Alcides Fernandes (15%) e Chiquinho Feitosa (12%). Priscila Costa tem 10%, e General Teófilo marca 4%. A soma de brancos, nulos e indecisos alcança 25%, indicando espaço significativo para variações ao longo da pré-campanha.

No segundo cenário, com Eunício Oliveira e José Guimarães incluídos, Roberto Cláudio mantém a dianteira com 20%. Alcides Fernandes aparece com 16%, enquanto Eunício e Guimarães surgem empatados, ambos com 14%. Priscila Costa e General Teófilo mantêm os mesmos percentuais do primeiro quadro.

Os recortes por primeiro e segundo voto reforçam que nenhuma candidatura ao Senado possui domínio claro no eleitorado, sugerindo uma eleição aberta e sujeita a rearranjos conforme as alianças partidárias evoluam.

Avaliação do governo e percepção sobre o estado

A administração estadual conta com aprovação de 54% dos entrevistados, enquanto 41% desaprovam o governo. Entre as menções espontâneas, 39% classificam a gestão como ótima ou boa, 32% como regular e 27% como ruim ou péssima.

Em relação ao clima geral no estado, 42% acreditam que o Ceará está pior do que outros estados, enquanto 38% afirmam que a situação é semelhante e 13% dizem que está melhor.

A pesquisa também revela como os cearenses enxergam o futuro: 35% desejam a continuidade da maioria das ações do governo atual, mas com melhorias; 17% querem continuidade plena; 26% defendem mudança na maior parte das políticas; e outros 17% preferem uma mudança completa no rumo administrativo.

Memória recente: quem governou melhor o Ceará

Quando convidados a avaliar os últimos três governadores, quase metade dos entrevistados (49%) apontou Camilo Santana como o melhor. Cid Gomes aparece em segundo com 20%, seguido de Elmano de Freitas, citado por 19%.

Os dados reforçam a força que o grupo político dos irmãos Ferreira Gomes ainda exerce sobre a memória e a percepção do eleitorado cearense, embora a disputa atual mostre um cenário mais dividido do que em eleições anteriores.

