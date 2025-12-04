Divulgação Alysson Bezerra domina disputa pelo Governo do RN



A mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data traça um panorama detalhado do cenário político potiguar para 2026, revelando movimentos importantes tanto na disputa pelo Governo do Estado quanto na corrida pelas duas vagas ao Senado. Os números mostram tendências claras, contrastes marcantes e um eleitorado ainda dividido entre continuidade e mudança, compondo um quadro que começa a ganhar forma, mas permanece aberto a reconfigurações.

Governador: liderança consolidada e polarização definida

A nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data revela um quadro eleitoral marcado pela força do atual governador Alysson Bezerra, que chega a 42% das intenções de voto no Cenário 2, abrindo larga vantagem sobre seus adversários. No Cenário 1, que inclui Rogério Marinho, a disputa se acirra: Alysson aparece com 36%, enquanto Marinho surge logo atrás, com 34%. Já Cadu Xavier registra 10%, seguido por 11% de votos nulos ou brancos e 9% que não souberam responder.

Quando Álvaro Dias substitui Marinho, Alysson amplia sua margem com folga significativa: 42% contra 17% do ex-prefeito de Natal. Nesse cenário, Cadu Xavier mantém 11%, enquanto nulos e brancos chegam a 13% e os indecisos a 17%. A espontânea reforça o alto grau de indefinição do eleitorado, com 80% ainda sem um nome definido.

Rejeição: Rogério Marinho lidera índices negativos

No levantamento de rejeição, o nome mais citado é Rogério Marinho, com 38%. Cadu Xavier aparece com 30%, Álvaro Dias com 28% e Alysson Bezerra registra a menor taxa entre os principais concorrentes, com 23%. Esse indicador reforça o desafio dos adversários do atual governador para romper o favoritismo estabelecido nos cenários estimulados.

Senado: Styvenson Valentim lidera nas duas vagas

Na disputa pelo Senado, o levantamento para duas vagas mostra Styvenson Valentim na liderança isolada, com 22% nos dois cenários. No Cenário 1, Fátima Bezerra aparece com 15% e Álvaro Dias com 14%, seguidos de Carlos Eduardo Alves e Dra. Zenaide Maia, ambos com 13%. No Cenário 2, Fátima e Zenaide empatam com 16%, enquanto Carlos Eduardo mantém 14% e Coronel Hélio surge com 8%.

A composição dos votos evidencia a fragmentação: Styvenson lidera tanto no primeiro quanto no segundo voto, reforçando sua capilaridade eleitoral. A soma de indecisos e votos nulos ou brancos segue numericamente relevante em todos os cenários.

Avaliação do governo e clima do eleitor

O humor do eleitor potiguar continua predominantemente crítico: 65% desaprovam o governo, enquanto 29% aprovam. Na avaliação qualitativa, 45% classificam a gestão como ruim ou péssima, 33% como regular e apenas 16% como ótima ou boa. Ainda assim, quando perguntados sobre o futuro, 39% desejam algum grau de continuidade, total ou parcial, enquanto 51% preferem mudanças profundas.

A percepção geral sobre o estado também é predominantemente pessimista: 55% acreditam que o Rio Grande do Norte está pior que outros estados. Questionados sobre os últimos governadores, Fátima Bezerra foi apontada como a melhor por 40% dos entrevistados.

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.