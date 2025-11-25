Marcelo Camargo - Agência Brasil Renan Filho mantém vantagem simbólica e lidera cenário para o Governo de Alagoas, aponta pesquisa







A nova rodada da Real Time Big Data para o estado de Alagoas apresenta um panorama eleitoral complexo, competitivo e cheio de nuances. Os dados mostram não apenas a fotografia do momento, mas também tendências que podem orientar partidos, lideranças e analistas na leitura do comportamento do eleitorado.

Governador: disputa direta reativa polarização local

O ponto de maior destaque da pesquisa é o confronto praticamente isolado entre Renan Filho (MDB) e JHC (PL).

Espontânea: vantagem inicial de Renan Filho

Na menção espontânea, quando o eleitor indica seu candidato sem lista de nomes, Renan Filho lidera com 20%, seguido por JHC com 14%. O dado mais expressivo, porém, é que 61% não sabem ou não têm candidato definido, mostrando um eleitorado ainda aberto e suscetível ao avanço das campanhas.

Estimulada: empate técnico no limite

No cenário estimulado, onde todos os nomes são apresentados ao eleitor, o quadro se afunila:

Renan Filho (MDB): 48%

JHC (PL): 45%

Nulo/Branco: 4%

NS/NR: 3%

A disputa é claramente bipolar, e a diferença de três pontos está dentro da margem de erro, configurando um empate técnico real.

Rejeição: níveis próximos ampliam a incerteza

A rejeição dos principais nomes revela mais um cenário equilibrado:

JHC: 26%

Renan Filho: 23%

Essa proximidade dificulta projeções e indica que nenhum dos dois candidatos enfrenta rejeição suficientemente alta para comprometer uma eventual liderança. Ambos entram na corrida em condições competitivas.

Senado: liderança de Renan Calheiros e disputa intensa pelas vagas

As eleições para o Senado, que desta vez oferecem duas vagas, apresentam um quadro distribuído, porém com vantagem clara de Renan Calheiros.

Cenário Consolidado – Soma dos votos para as duas vagas

Renan Calheiros (MDB): 26%

Davi Davino (Republicanos): 21%

Alfredo Gaspar (União): 18%

Arthur Lira (PP): 13%

Paulão (PT): 9%

Ítalo Bonja (PRTB): 1%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 7%

Composição do Primeiro Voto

Um dado relevante para análise de forças individuais:

Renan Calheiros: 38%

Davi Davino: 19%

Alfredo Gaspar: 17%

Arthur Lira: 15%

Paulão: 8%

Ítalo Bonja: 2%

Renan aparece com vantagem expressiva no voto principal, consolidando sua força estrutural.

Composição do Segundo Voto

No segundo voto, o cenário muda:

Davi Davino: 23%

Alfredo Gaspar: 19%

Renan Calheiros: 13%

Arthur Lira: 12%

Paulão: 10%

Ítalo Bonja: 1%

Aqui, observa-se que o voto adicional se dilui entre os candidatos de médio porte, enquanto Renan mantém vantagem suficiente no primeiro voto para sustentar liderança no consolidado.

Avaliação do governo: aprovação sólida fortalece a situação

A situação atual do governo de Alagoas apresenta índices amplamente positivos:

Aprovam: 68%

Desaprovam: 30%

NS/NR: 2%

Percepção de desempenho

Ótimo/Bom: 39%

Regular: 39%

Ruim/Péssimo: 20%

O equilíbrio entre “Ótimo/Bom” e “Regular” mostra um governo bem avaliado, ainda que com margens para ajustes.

Comparação com outros estados: sentimento moderado dos alagoanos

Questionados sobre como veem Alagoas em comparação ao restante do país:

Igual: 45%

Melhor: 22%

Pior: 24%

NS/NR: 9%

A maioria acredita que o estado está em linha com a média nacional, um dado que reforça percepção de estabilidade, nem euforia, nem pessimismo estrutural.

Melhor governador recente: domínio de Renan Filho

Na avaliação dos três últimos governadores, o favoritismo de Renan Filho é absoluto:

Renan Filho: 61%

Paulo Dantas: 26%

Teotônio Vilela Filho: 4%

NS/NR: 9%

Esse indicador ajuda a explicar sua força eleitoral no cenário atual e sua vantagem em espontânea e estimulada.

Alagoas caminha para uma eleição competitiva e polarizada

Os números desta rodada apresentam um estado dividido entre duas lideranças consolidadas, com uma disputa de governador extremamente apertada e um cenário de Senado em que Renan Calheiros ainda desponta como favorito, mas com forte competição pela segunda vaga.

A aprovação do governo estadual e o desejo majoritário por continuidade com ajustes criam um ambiente que favorece candidatos associados à gestão atual ou a modelos similares de comando político.

A corrida de 2026 em Alagoas está aberta, intensa e cheia de sinais estratégicos, e os próximos meses tendem a elevar ainda mais a temperatura política no estado.