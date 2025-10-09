Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Eduardo Paes lidera pesquisa de intenção de votos no Rio de Janeiro



A pesquisa de intenção de votos para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizada entre 7 e 8 de outubro de 2025, mostra que Eduardo Paes (PSD) supera a marca dos 50% das intenções de voto em todos os cenários testados, consolidando-se como o nome mais competitivo para 2026.

Cenários mostram vantagem

No cenário principal, Paes aparece com 61% das intenções de voto. Entre os demais nomes, Rodrigo Bacellar (União) tem cerca de 13%, Mônica Benício (PSOL) registra 3% e Ítalo Marsili (Novo) aparece com 1%.

Quando Flávio Bolsonaro (PL) é incluído na disputa, a vantagem de Paes diminui, mas ele ainda permanece acima de 50%: Paes 51% / Flávio 32% — cenário que mostra ser o deputado e ex-senador o único adversário com potencial de tornar a corrida mais competitiva.

Nos demais cenários, com nomes como Washington Reis (MDB) e Anthony Garotinho (Republicanos), Paes mantém ampla dianteira, variando entre 53% e 55% das intenções, índice que o coloca em posição de vitória em primeiro turno.

Rejeição e votabilidade

Na rejeição múltipla, Anthony Garotinho (Republicanos) lidera com 52%, seguido por Flávio Bolsonaro (44%) e Eduardo Paes (32%).

Apesar disso, Paes apresenta a maior votabilidade entre todos os nomes: 61% dos eleitores afirmam que votariam ou poderiam votar nele, número que reforça a consolidação de sua imagem como figura de confiança para o eleitor fluminense.

Senado e avaliação do governo

A disputa pelo Senado mostra Flávio Bolsonaro (PL) na liderança em vários cenários, variando entre 26% e 32%, seguido por Cláudio Castro (PL), que aparece entre 21% e 22%, e Benedita da Silva (PT), que oscila em torno de 15%. A corrida para a Câmara Alta ainda se mostra fragmentada e sujeita à reorganização conforme novas candidaturas sejam definidas.

Já a avaliação da administração do governador Cláudio Castro (PL) está dividida: 46% dos entrevistados classificam seu governo como ótimo ou bom, 46% como ruim ou péssimo, e 8% não souberam responder — um retrato de polarização na opinião pública fluminense.

O que os números indicam

Os resultados confirmam Eduardo Paes como favorito isolado na corrida estadual. Ultrapassar 50% em todos os cenários testados reforça sua vantagem numérica e simbólica, tornando-o o único nome, até o momento, com estrutura para encerrar a eleição no primeiro turno.

Ainda assim, o cenário permanece dinâmico: oscilações dentro da margem de erro de ±3 pontos percentuais e o impacto de fatores nacionais podem redefinir a disputa à medida que as campanhas avancem.