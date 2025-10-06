Governador de SP, Tarcísio de Freitas, lidera em possível busca pela reeleição
Nova pesquisa do Instituto de Pesquisa Realtime Big Data revela Tarcísio de Freitas como o favorito na corrida para o Governo de São Paulo em 2026. Para o levantamento, foram ouvidas 1500 pessoas ente os dias 02 e 03 de outubro, com margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Tarcísio lidera em todos os cenários em que teve o nome testado, à frente de possíveis adversários como Márcio França, Erika Hilton, Paulo Serra e Geraldo Alckmin.

O vice-presidente da República e ex-governador paulista aparece à frente, com 31% dos votos, em cenário testado contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que fica com 30% das intenções de voto, percentual que indica empate técnico.

Já em simulação sem os nomes de Tarcísio e Alckmin, quem lidera é Ricardo Nunes, com 34% das intenções de voto. Ele surge à frente de Márcio França.

Confira abaixos os cenários testados:

Cenário 1: Tarcísio de Freitas (Rep) lidera com 52%, seguido por Márcio França (PSB) com 16%. Erika Hilton (PSOL) tem 10%, Paulo Serra (PSDB) 8% e Felipe D'Ávila (Novo) 3%. Nulo/Branco está em 6% e NS/NR (Não Sabe/Não Respondeu) em 5%.

Cenário 2: Tarcísio de Freitas (Rep) lidera com 47%, seguido por Geraldo Alckmin (PSB) com 26%. Erika Hilton (PSOL) tem 10%, Paulo Serra (PSDB) 7% e Felipe D'Ávila (Novo) 2%. Nulo/Branco está em 5% e NS/NR em 3%.

Cenário 3: Ricardo Nunes (MDB) lidera com 34%, seguido por Márcio França (PSB) com 20%. Erika Hilton (PSOL) tem 10%, Paulo Serra (PSDB) 9% e Felipe D'Ávila (Novo) 4%. Nulo/Branco está em 10% e NS/NR em 13%.

Cenário 4: Márcio França (PSB) lidera com 27%, seguido por Rodrigo Garcia (Sem Partido) com 14%. Erika Hilton (PSOL) tem 10%, Paulo Serra (PSDB) 9% e Felipe D'Ávila (Novo) 5%. Nulo/Branco está em 16% e NS/NR em 19%.

Cenário 5: Geraldo Alckmin (PSB) lidera com 31%, seguido por Ricardo Nunes (MDB) com 30%. Erika Hilton (PSOL) tem 10%, Felipe D'Ávila (Novo) 7% e Paulo Serra (PSDB) 4%. Nulo/Branco está em 8% e NS/NR (Não Sabe/Não Respondeu) em 10%.

*Rejeição
A maior rejeição entre os eleitores paulistas é em relação ao nome de Erika Hilton. Tarcísio aparece em seguida. Confira os dados:

* Erika Hilton (PSOL): 38%
* Tarcísio de Freitas (Rep): 28%
* Geraldo Alckmin (PSB): 26%
* Ricardo Nunes (MDB): 24%
* Rodrigo Garcia (Sem Partido): 22%
* Márcio França (PSB): 22%
* Felipe D'Ávila (Novo): 17%
* Paulo Serra (PSDB): 15%

Corrida para o Senado

O Realtime Big Data também consultou os eleitores paulistas sobre a intenção de votos para o Senado. Fernando Haddad surge como favorito em três dos quatro cenários testados. Ele fica em segundo lugar apenas na disputa com Guilherme Boulos, em um percentual que indica empate técnico.

* Cenário 1: Fernando Haddad (PT) lidera com 19%, seguido por Guilherme Derrite (PP) com 16%.
* Cenário 2: Fernando Haddad (PT) lidera com 18%, seguido por Guilherme Derrite (PP) com 16%. Marta Suplicy (PT) também aparece com 16%.
* Cenário 3: Guilherme Boulos (PSOL) lidera com 18%, seguido por Fernando Haddad (PT) com 17%.
*Cenário 4: Fernando Haddad (PT) lidera com 17%, seguido por Eduardo Bolsonaro (PL) com 13%.

Avaliação de Líderes Políticos

* Governador Tarcísio de Freitas: 61% aprovam sua gestão, enquanto 33% desaprovam. Sua gestão é avaliada como ótima/boa por 40% dos entrevistados, regular por 31% e ruim/péssima por 27%.

* Presidente Lula: 42% aprovam sua gestão, enquanto 54% desaprovam. Sua gestão é avaliada como ótima/boa por 31% dos entrevistados, regular por 24% e ruim/péssima por 42%.

* Ex-Presidente Bolsonaro: 47% aprovam sua gestão, enquanto 49% desaprovam. Sua gestão é avaliada como ótima/boa por 34% dos entrevistados, regular por 29% e ruim/péssima por 35%.

