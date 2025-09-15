Divulgação Atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri



O Instituto Real Time Big Data divulgou, nesta segunda-feira (15), os resultados da mais recente pesquisa de intenção de votos no estado de Sergipe. O levantamento foi realizado nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, com 1.200 entrevistas presenciais. A margem de erro é de ±3 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Governador: Mitidieri em vantagem

O atual governador Fábio Mitidieri (PSD) aparece na frente em todos os cenários testados para 2026.

Contra Valmir de Francisquinho (PL), Mitidieri tem 44%, contra 36% do adversário.

Quando o confronto é com Thiago de Joaldo (PP), a vantagem sobe para 49% x 24%.

Frente a Ricardo Marques (Cidadania), o resultado é 49% x 22%.

Contra Emília Correa (PL), Mitidieri marca 46%, enquanto a deputada tem 30%.

No cenário de maior fragmentação, com Valmir de Francisquinho e Rogério Carvalho (PT), Mitidieri mantém a dianteira com 39%, contra 35% de Valmir e 8% de Rogério.

Na rejeição, o mais citado é Rogério Carvalho (PT), com 52%, seguido por Valmir de Francisquinho (44%). Mitidieri registra 37% de rejeição.

Avaliação do governo

A gestão de Fábio Mitidieri é aprovada por 71% dos sergipanos, contra 26% que desaprovam. Apenas 3% não souberam ou não responderam.

Na avaliação pessoal, 44% classificam o governo como ótimo ou bom, 37% como regular, e 18% como ruim ou péssimo.

Senado: disputa aberta

A corrida para o Senado em Sergipe aparece bastante equilibrada. Os mais bem posicionados são:

Eduardo Amorim (PSDB), com 11%,

Edvaldo Nogueira (PDT), com 10%,

Rodrigo Valadares (União) e André Moura (União), ambos com 9%.

O senador Rogério Carvalho, que também figura como possível candidato ao governo, aparece com 7%. O índice de eleitores que não sabem ou não responderam é elevado (20%), assim como os que declaram voto nulo ou branco (20%), o que indica espaço para mudanças no cenário.