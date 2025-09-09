Waldemir Barretos / Agência Senado Senador Wellington Fagundes lidera pesquisa para o Governo de Mato Grosso



O senador Wellington Fagundes é o favorito para assumir o cargo de governador do estado de Mato Grosso em 2026. Isso é o que indicam estatísticas divulgadas nesta segunda-feira (8) pelo Instituto de Pesquisa Realtime Big Data. Foram testados dois cenários diferentes.



O levantamento foi realizado entre os dias 05 e 06 de setembro e ouviu 1,2 mil pessoas. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.



No primeiro cenário testado, Wellington Fagundes aparece com 37% dos votos, Otaviano Pivetta com 19% e José Carlos do Pátio com 9%. Na segunda hipótese de disputa, Fagundes também lidera com 30%, sendo que em seguida surgem Jayme Campos e Otaviano Pivetta tecnicamente empatados com 16% e 15% respectivamente, além de Carlos Fávaro com 12% e José Carlos do Pátio com 8%.



O Realtime Big Data também testou a rejeição dos possíveis candidatos, sendo que Jayme Campos chegou a 44%, José Carlos do Pátio ficou com 31% e Otaviano Pivetta com 25%. Já Wellington Fagundes obteve menores índices de rejeição, com 22%, assim como Carlos Fávaro que ficou com 17%.



Mauro Mendes no Senado

O Realtime Big Data também consultou a preferência dos eleitores para o Senado. O atual governador, Mauro Mendes, lidera com 49% dos votos. El foi bem aprovado por 72% dos entrevistados.



Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.

