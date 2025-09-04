Divulgação/PT Lula durante discurso no 17º Encontro Nacional do PT





O Instituto de Pesquisa Real Time Big Data consultou os brasileiros sobre a aprovação do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Os dados mostram opiniões divididas, sendo que 38% dos entrevistados consideraram a gestão do petista como “péssima ou ruim”, enquanto 31% a classificaram como “ótima ou boa”. Além disso, 29% das pessoas consultadas avaliam o governo Lula como regular, sendo que 2% não souberam ou não quiseram responder.

O Realtime Big Data também questionou se o entrevistado aprova ou desaprova o Governo Lula. Ao responder essa pergunta, 49% disseram que desaprovam e 47% disseram que aprovam, enquanto 4% não responderam. Neste ponto, a pesquisa aponta para um empate técnico nas opiniões, uma vez que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O consultor eleitoral e sócio estrategista do Realtime Big Data, Wilson Pedroso, avalia que a pesquisa já reflete o sentimento do eleitorado para 2026. “No próximo ano, vencerá as eleições aquele candidato que conseguir conquistar esse 1/3 flutuante, que é composto pelos brasileiros que não escolhem o candidato não por uma questão de ideologia de esquerda ou direita, mas pelo conteúdo. São exatamente esses os 29% que avaliam o governo como regular”.

A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 30 de agosto e ouviu 2,5 mil pessoas de todas as regiões do Brasil. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Clique aqui para acessar a pesquisa completa: https://realtimebigdata.com.br/aprovacaolula/

