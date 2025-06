Realtime BigData Para 46%, o técnico errou nas escolhas, enquanto 38% estão de acordo com os nomes convocados; ausência de Neymar também não tem consenso entre torcedores

O Instituto de Pesquisa Real Time Big Data divulgou ontem, dia 2 de junho, os resultados de sua mais recente pesquisa, intitulada “A Convocação da Seleção Brasileira”. Os dados mostram como repercutiram as escolhas do técnico Carlo Ancelotti, para o elenco que vai disputar os próximos dois jogos eliminatórios da Copa do Mundo, e revelam torcedores com opiniões divididas.

Um dos principais pontos da pesquisa foi o nível de acompanhamento da primeira convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira. Os dados apontam que 55% dos entrevistados acompanharam a convocação, enquanto 45% não.

Entre aqueles que acompanharam a convocação, 46% não concordaram com os nomes escolhidos, 38% concordaram e 16% não souberam ou não responderam. A ausência de Neymar na primeira convocação de Ancelotti também gerou opiniões diversas, sendo que 43% são contra a decisão, 40% são a favor e 17% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de maio de 2025, com um nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos percentuais. Com mil entrevistados, a pesquisa abrangeu um público diversificado em termos de sexo, faixa etária, escolaridade, distribuição regional e classes sociais. Confira:

Sexo: A amostra foi composta por 53% de mulheres e 47% de homens.

Faixa Etária: Os participantes se distribuíram da seguinte forma: 13% entre 16 e 24 anos, 20% entre 25 e 34 anos, 21% entre 35 e 49 anos, 25% entre 45 e 59 anos, e 21% com 60 anos ou mais.

Escolaridade: Em relação à escolaridade, 41% dos entrevistados tinham até o Ensino Fundamental completo, 43% até o Ensino Médio completo e 16% possuíam Ensino Superior completo.

Distribuição Regional: A região Sudeste representou a maior parcela dos entrevistados com 42%, seguida pelo Nordeste com 28%, Sul com 15%, Norte com 8% e Centro-Oeste com 7%.

Classes Sociais: A pesquisa incluiu 3% da Classe A, 4% da Classe B1, 16% da Classe B2, 20% da Classe C1, 27% da Classe C2 e 30% da Classe D.

