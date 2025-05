divulgação Política Real Podcast “O ministro errou”, diz Aldo Rebelo ao comentar ameaça de prisão de Alexandre de Moraes

O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, participou, nesta semana, do mais recente episódio do Podcast Política Real, apresentado pelo consultor eleitoral e analista político Wilson Pedroso. Ele comentou o recente episódio em que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prendê-lo durante depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF), no processo que apura a tentativa de golpe de Estado entre 2022 e o início de 2023. “Eu acho que o ministro errou”, disse Rebelo, que classificou a pergunta de Moraes como “quase uma provocação”. Ele também afirmou que o comportamento nos depoimentos é ditado por normas e não pela “vontade do ministro”.

As declarações de Rebelo ocorreram depois que Wilson Pedroso perguntou sobre a reação de Alexandre de Moraes que, aparentemente, teria se sentido ofendido com as falas dele no depoimento. Então o ex-ministro comentou: “Eu acho que o ministro errou porque, em primeiro lugar, eu me ofereci voluntariamente para testemunhar, porque o almirante Garnier foi meu assessor militar no Ministério da Defesa. Era o assessor mais próximo de mim. Aí o ministro Alexandre me fez uma pergunta que já é quase uma provocação. Ele pergunta se eu estava lá. É claro que ele sabia que eu não estava lá”, disse.

Rebelo continuou: “Era notório que ele sabia que eu não estava lá. Ele já estava era insatisfeito. Eu me perguntei: ‘será que se eu tivesse dito que, de fato, a frase do Garnier era uma prova de que ele já estava com as tropas mobilizadas para o golpe, o ministro ia se sentir desacatado, como disse que sentiu?’. Aí ele disse: ‘Se o senhor não estava lá, o senhor não pode interpretar a língua portuguesa ou coisa parecida’. Eu disse: ‘Ministro, a interpretação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura’.”, relembrou.

Finalizando, o ex-ministro comentou o exato momento em que Moraes reage ao seu depoimento com a ameaça de prisão: “Eu acho que a expressão “não admito censura” foi tomada por ele como um desacato. Mas eu, claro, pensei o seguinte: aqui ninguém admite censura. Aí ele disse: ‘Não, o senhor, assim, é desacato e pode ser preso porque precisa se comportar’. Como se o comportamento não fosse ditado por uma norma, mas sim como se fosse uma vontade do ministro”, concluiu.

No ar desde maio de 2023, o Política Real Podcast é um programa de entrevistas que aborda temas políticos de forma leve e descomplicada. Os episódios vão ao ar semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, e são retransmitidos simultaneamente no iG Play, do portal IG. O programa faz sucesso nas redes sociais, somando milhões de visualizações no Instagram e no TikTok. Excepcionalmente, o episódio com a entrevista de Aldo Rebelo foi ao ar antecipadamente, na última segunda-feira, 26 de maio.

“A entrevista com Aldo Rebelo já estava agendada há algum tempo e, por uma grande coincidência, ela foi realizada justamente em um momento em que o ex-ministro se envolveu nesta grande polêmica com Alexandre de Moraes. Em razão da alta temperatura, decidimos não aguardar até quinta-feira e adiantar a divulgação do episódio”, conta Wilson Pedroso.

Sobre o Política Real Podcast

O Política Real Podcast é um projeto pessoal de Wilson Pedroso e nasceu com a proposta de debater política de forma equilibrada. Com uma bagagem de mais de 30 anos de experiência em campanhas e na gestão pública, ele conduz as entrevistas com leveza, abrindo espaço para que os convidados falem sobre os bastidores de suas vidas e coloquem seus pontos de vista sobre grandes temas de interesse da sociedade. Desde maio de 2023, quando o programa foi ao ar pela primeira vez, Pedroso já recebeu nomes como, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, os ex-ministros Alexandre Baldi e Orlando Silva, o ex-governador João Doria e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

*Sobre Wilson Pedroso

Wilson Pedroso é consultor eleitoral com mais de 30 anos de experiência em campanhas políticas e na gestão pública. Coordenou importantes campanhas políticas, como as de João Doria, Bruno Covas, Rodrigo Garcia e Pablo Marçal, e por meio de suas consultorias já orientou inúmeros políticos de várias regiões do país no desenvolvimento estratégico de suas campanhas. Juntamente com o jornalista Luciano Suassuna, é autor do livro “Vencer a Eleição”, lançado no último ano.

Além disso, Pedroso comandou a Secretaria Particular do Estado de São Paulo entre os anos de 2019 e 2022 e foi prefeito regional da região de Sapopemba e Vila Prudente na capital, entre outros cargos que ocupou na administração pública. Nascido em São Paulo (SP), Wilson Pedroso é formado em Direito, com dois MBAs nas áreas de Gestão e Marketing.

