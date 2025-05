Reprodução/YouTube Gov.br Candidatos de direita alcançam a preferência na maior parte dos cenários testados

O Instituto de Pesquisa Realtime Big Data divulgou, nesta semana, novo levantamento que mostra as intenções de voto do eleitorado paulista para as eleições presidenciais de 2026. Os candidatos de direita alcançam a preferência dos eleitores na maior parte dos cenários testados. O presidente Lula perde para os possíveis candidatos Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, assim como para o ex-presidente, Jair Bolsonaro, que atualmente está inelegível. A ex-primeira dama conquistou o melhor desempenho entre todos os nomes testados, chegando potencialmente a 46% dos votos.

“A nova pesquisa do Realtime Big Data confirma a tendência conservadora do eleitorado de São Paulo, que vem sequencialmente elegendo candidatos de direita para o comando do Palácio dos Bandeirantes. O estado possui grande força econômica e o maior colégio eleitoral do país, com cerca de 20% dos eleitores. Embora não seja decisivo para a definição da presidência, estrategicamente é sempre importante que possamos entender como pensam os paulistas”, destaca Wilson Pedroso, sócio estrategista do Realtime Big Data.

No primeiro cenário criado pelo Instituto de Pesquisa, o presidente Lula tem 27% dos votos e perde para Jair Bolsonaro que chega a 41% da preferência dos paulistas. Ciro Gomes fica com 13% e Eduardo Leite com 6%. Já quando no cenário em que o nome da direita é Michele Bolsonaro, ela conquista 46% das intenções de voto, contra 28% do atual presidente. O govenador Tarcísio de Freitas também foi testado e obteve 39%, contra 27% de Lula. A única hipótese em que o pestista conquista a preferência dos eleitores paulistas, com 29%, é em uma possível disputa contra Eduardo Bolsonaro, que chega a 25%.

O Realtime Big Data também simulou uma disputa entre Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro, sendo que ambos empatam com 18% dos votos cada. Entre os demais nomes testados, dentro de um total de seis cenários diferentes, o melhor desempenho foi de Ciro Gomes, com 15%, seguido por Pablo Marçal que alcançou 13%. Os demais obtiveram percentuais abaixo de 10%.

*Cenário 1*

Jair Bolsonaro (PL) – 41%

Lula (PT) – 27%

Ciro Gomes (PDT) - 13%

Eduardo Leite (PSD) – 6%

Nulo/Branco – 6%

NS/NR – 7%

*Cenário 2*

Tarcísio de Freitas (Rep) – 39%

Lula (PT) – 27%

Ciro Gomes (PDT) – 14%

Eduardo Leite (PSD) – 6%

Nulo/Branco – 7%

NS/NR – 7%

*Cenário 3*

Lula (PT) – 29%

Eduardo Bolsonaro (PL) – 25%

Ciro Gomes (PDT) – 15%

Eduardo Leite (PSD) – 8%

Nulo/Branco – 9%

NS/NR – 14%

*Cenário 4*

Michele Bolsonaro (PL) – 46%

Lula (PT) – 28%

Ciro Gomes (PDT) – 14%

Eduardo Leite (PSD) – 6%

Nulo/Branco – 8%

NS/NR – 8%

*Cenário 5*

Lula (PT) – 29%

Eduardo Bolsonaro (PL) – 20%

Ciro Gomes (PDT) – 13%

Ratinho Junior (PSD) – 6%

Eduardo Leite (PSD) – 5%

Ronaldo Caiado (União) – 4%

Romeu Zema (Novo) – 3%

Nulo/Branco – 8%

NS/NR – 8%

*Cenário 6*

Fernando Haddad (PT) – 18%

Eduardo Bolsonaro (PL) – 18%

Pablo Marçal (PRTB) – 13%

Ciro Gomes (PDT) – 13%

Rodrigo Manga (Rep) – 7%

Ratinho Junior (PSD)– 7%

Eduardo Leite (PSD) – 6%

Ronaldo Caiado (União) – 2%

Romeu Zema (Novo) – 2%

Helder Barbalho (MDB) – 1%

Nulo/Branco – 8%

NS/NR – 5%

