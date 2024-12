Imagem criada por IA O que esperar de 2025





O novo ano se aproxima trazendo consigo inúmeras possibilidades de mudanças e oportunidades para o crescimento nas mais diversas áreas. Alguns fatos e tendências já se mostram como indicativos claros daquilo que podemos esperar para 2025.

Começaremos o ano com a posse dos mais de 5 mil prefeitos eleitos em todo o Brasil, já no dia 1 de janeiro. Eles iniciarão a nova gestão com amplas possibilidades de fazerem cumprir as promessas dos planos de governo e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores de seus municípios.

Talvez um dos maiores desafios a serem ultrapassados pelos novos prefeitos seja a adaptação às novas regras tributárias. Isso porque o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) vai substituir o ISS e o ICMS, o que pode impactar as receitas. Mas é nessa hora que o bom gestor tem a chance de mostrar criatividade e eficiência para garantir o bom desenvolvimento da cidade.

No âmbito federal, Senado e Câmara dos Deputados terão votações importantes no próximo ano. Entre as principais pautas a serem apreciadas estão, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária e o PL das Fakenews, ambos já em tramitação. A agenda das casas legislativos deverá ter seguimento mais intenso a partir de fevereiro, quando serão realizadas as eleições das mesas diretoras.

Já o Poder Executivo terá no próximo ano a missão de prevenir uma possível crise diplomática com os Estados Unidos, já que é grande o afastamento político-ideológico entre o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É crucial que as relações comerciais entre as duas nações não sejam impactadas e o governo terá de agir de forma estratégica para mantê-las.

Saindo da esfera política diretamente para a vida cotidiana dos cidadãos, algumas mudanças já podem ser colocadas no radar para o ano de 2025. Entre elas estão, por exemplo, o aumento do salário mínimo para até R$ 1.528 e a possibilidade de redução da jornada de trabalho, ou pelo menos o aprofundamento das discussões sobre esse tema.

O ano que se aproxima deverá nos reservar ainda boas surpresas do ponto de vista da tecnologia. A Inteligência Artificial deverá estar cada vez mais presente em nossas vidas e, além disso, poderão surgir inovações para redução dos impactos da mudança do clima, com destaque para as soluções que buscam a descarbonização do planeta.

Quaisquer que sejam as novidades que 2025 nos reserve, meu desejo é que seja um ano de paz, saúde e trabalho. O restante é detalhe.

*Wilson Pedroso é analista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de Gestão e Marketing