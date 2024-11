Divulgação Murilo Hidalgo é o convidado do 'Política Real Podcast'





Apresentado pelo analista e consultor eleitoral Wilson Pedroso, o ‘Política Real’ recebe para um bate-papo personalidades da política e pessoas com histórias inspiradoras. Neste episódio, o convidado é o que entende tudo sobre pesquisas eleitorais: Murilo Hidalgo, proprietário da Paraná Pesquisas.

No bate-papo, foram abordados temas como a credibilidade das pesquisas, a influência das redes sociais nas campanhas, a ascensão de novos candidatos e as tendências para as eleições de 2026. Será que a TV ainda tem mais impacto que as redes? E como lidar com a desinformação e os desafios do cenário político atual?

Durante a conversa, Hidalgo fez uma observação crítica sobre a popularidade dos programas políticos em comparação aos esportivos. “Os programas esportivos diminuíram e os programas políticos aumentaram, o que significa que o brasileiro está gostando mais de política hoje do que de futebol; tem mais audiência para política do que para futebol. Só que tem um problema que poucos conhecem por dentro”, comentou ele.

Hidalgo também opinou sobre a postura de determinados influenciadores e políticos. “Eu acho que os lacradores estão fazendo um desserviço à política.” Para ele, o foco excessivo em discursos polarizadores afasta o eleitor e enfraquece o debate construtivo que o país precisa para lidar com os desafios do cenário político atual.

A entrevista completa pode ser conferida no canal 'Política Real Podcast', apresentado por Wilson Pedroso. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 19h, no YouTube e no Portal iG.