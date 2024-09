Divulgação Nelson Wilians é o convidado do 'Política Real Podcast'





Apresentado pelo analista e consultor eleitoral Wilson Pedroso, o ‘Política Real’ recebe para um bate-papo personalidades da política e pessoas com histórias inspiradoras. Neste episódio, o convidado é o advogado Nelson Wilians, que compartilhou sua história de vida, experiências no universo jurídico, no empreendedorismo, marketing e muito mais.

Existe segredo para o sucesso?

Para Wilians, o verdadeiro motor de sua trajetória foi a educação. "O que mudou minha vida foi a educação", afirmou, ao compartilhar sua visão sobre o que considera ser o segredo do sucesso.

“A minha história é, de certa maneira, muito parecida na sua origem com muitas pessoas. Quando me perguntam assim 'Nelson, qual é o segredo do sucesso?', eu falo que não é segredo porque isso é notório, mas eu sempre cito a coragem, a primeira das virtudes e que garante as demais; e resiliência, a capacidade de persistir, resistir e se adaptar às situações”, disse Wilians, destacando a importância da coragem e da resiliência como pilares fundamentais para quem deseja alcançar grandes objetivos.

Network é vital para nossa vida?

No bate-papo, Wilians enfatizou a importância do networking como um diferencial vital na vida pessoal e profissional. "Eu sempre falo: preze por relacionamentos. Começa no banco da faculdade porque tem sempre uns que vão se destacar primeiro. E essas pessoas vão ser aqueles amigos que vão estar num bom emprego, vão saber de uma vaga, vão te chamar. Puxar pela mão. Então é muito importante isso", frisou.

Para Wilians, a vida é construída através de conexões. “A vida é feita de networking, de relacionamento. Então é importante você primar por relacionamento e procurar não fechar portas”, completou, reforçando a importância de manter um círculo de contatos ativo e positivo, desde os primeiros passos da carreira até a consolidação profissional.

