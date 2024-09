Divulgação Deltan Dallagnol é o convidado do 'Política Real Podcast'





Apresentado pelo analista e consultor eleitoral Wilson Pedroso, o ‘Política Real’ recebe para um bate-papo personalidades da política e pessoas com histórias inspiradoras. Neste episódio, o convidado é Deltan Dallagnol, ex-procurador da República e ex-coordenador da Operação Lava Jato, que falou tudo o que pensa sobre a justiça e a política brasileira.

Durante a conversa, Deltan Dallagnol comentou sobre o recente bloqueio da rede social X no Brasil. "O que está fazendo o X sair do país, o que só aconteceu nas ditaduras do mundo, é o fato de que o ministro Alexandre Moraes não para de dar ordens ilegais, abusivas e inconstitucionais que o X está se recusando a cumprir, não porque ele não cumpre decisão judicial, mas porque ele não quer descumprir a Constituição, as leis, que garantem a liberdade de expressão."

Ele ainda comparou a situação brasileira com a de outros países, como Rússia, Turcomenistão e Venezuela, onde o X foi banido devido à repressão à liberdade de expressão, destacando que "nenhuma grande democracia do mundo jamais expulsou o X do seu país."





Além disso, Dallagnol fez críticas ao STF. "O que a gente vê hoje acontecer no Supremo Tribunal Federal não é uma ultrapassadinha da linha; é rasgar a Constituição e a lei. Eles censuram jornalistas, pessoas que postam coisas que não são crimes, e ainda que fosse crime, você podia retirar um post e não a rede social inteira da pessoa. É como se eu falasse aqui alguma besteira, aí ele vai e derruba todo o teu podcast, não faz sentido; você tem que tirar aquele episódio específico do ar."

"Mas o que eles fazem é uma censura completa, e eles retiram tudo do ar numa censura explícita da liberdade de expressão que é vedada pela Constituição, impedindo inclusive que você fale aquilo que vai falar no futuro, que é um caso de censura prévia. Eles matam a tua persona digital, eles matam a tua pessoa que se comunica com as pessoas em sociedade a partir das redes sociais", completou.

