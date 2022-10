Alan Morici Vinicius Lummertz é ex-ministro do Turismo

Em diversos campos do Turismo, as boas notícias não param de chegar. A recuperação da malha aérea, a ocupação dos hotéis e a agenda cheia de feiras e eventos mostram que a indústria turística está de volta e a todo o vapor. É um alívio poder presenciar de perto a recuperação de um setor que tanto sofreu durante os dois anos mais intensos da pandemia de Covid-19.

Um estudo da Associação Brasileira de Agência de Viagens Corporativas (Abracorp) mostra que o setor deve fechar o ano com um faturamento 20% maior do que em 2019, período pré-pandemia. Outro dado que mostra a retomada do turismo de negócios é a ocupação hoteleira na capital paulista. Em agosto, os hotéis tiveram ocupação de 73,41% de sua capacidade, contra 74,42% do mesmo mês de 2019.

Dados de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mostram que o setor segue em franca recuperação neste ano frente aos resultados obtidos em igual período de 2019. No mercado doméstico, por exemplo, o percentual de passageiros pagos transportados em agosto de 2022 atingiu 92,4% do total registrado três anos atrás.

No auge da pandemia, as incertezas tomavam conta do setor e muitos empresários não sabiam se seus negócios iriam sobreviver. Da parte do governo, nosso papel era criar condição para que a emergência sanitária pudesse ter um fim o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que criávamos condições para a sustentabilidade dos negócios.

O governo de São Paulo atuou fortemente para que isso fosse possível, desde a compra de vacinas, que permitiram o controle da pandemia em todo o Brasil e a volta à normalidade, até o apoio aos empresários e trabalhadores do setor para que as empresas continuassem de pé.

Para citar um exemplo, em seu primeiro ano de funcionamento, a Central do Investidor Paulista – iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo com a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade InvestSP, em parceria com diversas instituições financeiras – viabilizou mais de R$ 840 milhões em investimentos no turismo de São Paulo.

Com isso, o Turismo paulista já bateu recorde na geração de emprego neste ano. Até agosto, foram criados mais de 55 mil novos empregos formais e o ano de 2022 deve chegar com mais de 80 mil novos postos de trabalho.

A retomada é tão intensa que temos um bom problema para resolver. Hoje, há vagas sobrando por falta de mão de obra qualificada. Isso é um problema não apenas de São Paulo, mas de todo o Turismo brasileiro. E novamente nosso trabalho à frente da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo pode colaborar com todo o país. Temos um grande programa de qualificação EAD (Ensino a Distância), o ValorizaSP, que pode ser acessado em todo o Brasil.

O Turismo é uma grande fonte de geração de emprego e renda e de inclusão social e econômica. Ao superar a maior crise de sua história, tenho convicção de que o Turismo brasileiro fica ainda mais fortalecido. Agora, a meta é crescer ainda mais para ajudar no desenvolvimento de todo o país.

Por fim, não podemos deixar de desejar a você e aos milhões de brasileiros que vão às urnas no próximo domingo (30) que, assim como aconteceu no primeiro turno, o Brasil dê mais um espetáculo de Democracia, em que prevaleça a paz e o respeito ao adversário político. Lembrando que no dia 1º de novembro temos que estar unidos para construir um novo momento para o Brasil, sejam quem forem os vencedores.