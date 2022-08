Divulgação Vinícius Lummertz é ex-ministro do Turismo do Brasil

Até 2009 Olímpia era um pequeno município do interior de São Paulo com 50 mil habitantes e totalmente dependente do agronegócio. Pouco mais de uma década depois, a agora Estância Turística de Olímpia se transformou em um dos principais destinos de lazer do Estado e do país, com mais de 3 milhões de visitantes por ano (uma população flutuante 50 vezes maior que a quantidade fixa de moradores).

O município tem hoje pouco mais de 55 mil habitantes, mas viu a renda e os empregos de sua população se multiplicarem. Em 2009, era apenas uma dezena de hotéis e pousadas na cidade. Hoje Olímpia conta com a segunda maior rede hoteleira do Estado de São Paulo e quinta maior do país, superada apenas por grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Seguro e Salvador. Já são mais de 34 mil leitos disponíveis. É justamente na rede hoteleira que trabalha quase metade da população economicamente ativa da cidade.

O crescimento consistente do Turismo fez com que Olímpia se tornasse o primeiro Distrito Turístico do país, em uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, seguindo conceitos ao redor do mundo, como em Orlando, nos Estados Unidos, e Cancun, no México. Para se tornar um distrito turístico, o destino tem de apresentar um plano diretor de turismo e ser capaz de crescer de forma consistente.

Durante nossa gestão na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo trabalhamos duramente para aprovar a lei que cria os distritos turísticos, certamente um marco fundamental para o desenvolvimento do Turismo de São Paulo.

O objetivo é dar tratamento diferenciado, com um plano diretor que impede a instalação de empreendimentos que conflitem com a vocação turística. O resultado certamente será ainda mais investimentos, geração de emprego e renda. Afinal, como já escrevi neste espaço: onde há Turismo, não existe desemprego.

Toda essa transformação de Olímpia começou no governo do então prefeito e atual deputado federal Geninho Zuliani, candidato a vice-governador e que agora leva a bandeira do Turismo na chapa do governador Rodrigo Garcia.

Quando Geninho assumiu o governo local, Olímpia enfrentava uma crise no mercado de cana-de-açúcar, com automatização dos processos e desemprego no setor. Investir no Turismo, aproveitando a estrutura de um parque temático e atraindo novos hotéis foi uma solução que mudou a história do município, que se solidificou com a continuidade do trabalho do prefeito Fernando Cunha.

A prefeitura criou um programa de capacitação profissional para os trabalhadores rurais que estavam desempregos e hoje quase metade da população local trabalha na rede hoteleira. Depois do pioneiro Thermas dos Laranjais, a cidade ganhou um novo parque aquático e muitas outras atrações. Em 2017, passou a ostentar o título oficial de “Capital Nacional do Folclore” (Lei Federal N° 13.566/2017), tendo no Museu de História e Folclore ‘Maria Olímpia’ um dos mais completos acervos sobre o tema.

Hoje Olímpia é referência no Turismo brasileiro. De uma cidade que enfrentava uma crise na agricultura local, se transformou em exemplo de administração pública eficiente e com visão de futuro. Mais do que isso, é desejo de viagem de inúmeros brasileiros, que sonham em aproveitar todos os atrativos que esse novo polo tem a oferecer. Que outros municípios brasileiros se inspirem no exemplo de Olímpia.