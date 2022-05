Alan Morici Colunista do iG, Vinicius Lummertz

Do alto do Corcovado, o nonagenário Cristo Redentor é um símbolo do Brasil. Não há que não o associe a imagem ao país. Essa cristalização é favorável ao turismo nacional, em particular ao Rio de Janeiro. Poucos lugares têm algo tão límpido. A ele, naturalmente, somam-se outros: a Amazônia, imensa e muitas; Foz do Iguaçu que rivaliza com o Redentor como símbolo internacional; as praias do Nordeste; o skyline da Av. Paulista; o bucolismo do Pantanal; o perfil arquitetônico de Brasília. Entre os intangíveis, o samba, os saberes culinários e até a amabilidade dos brasileiros.

Tudo junto e misturado, temos acima dez entre dez possíveis descrições dos ativos turísticos brasileiros. Façamos uma reflexão: o que foi “criado” visando o desenvolvimento turístico nacional ou local? Donga, ao gravar o primeiro samba, não estava pensando que aquela seria a trilha sonora do Brasil no mundo; quando sonhou com o Cristo em 1859, Pierre-Marie Boss não considerou o “place branding”, ou a “marca do lugar”, numa tradução literal. Talvez a única exceção, do ponto de vista da iconografia, seja a arquitetura de Oscar Niemeyer na Capital Federal.

Esse conjunto, contudo, faz com que seis milhões de estrangeiros visitem o Brasil; quase dois milhões vão ao Cristo; 44 milhões de viagens internas pelo Estado de SP. Podemos acrescentar: os seis milhões de turistas em Gramado, de 37 mil moradores; 60 milhões que vão para Nova York – resultados que alteram o ritmo das cidades e cidadãos.

Olhar o consumo de um destino como resultados do que se convencionou chamar de “Turismo” empobrece o debate e dificulta a tomada de decisões que ajudarão no desenvolvimento da chamada “economia do visitante”.

Pelo conceito, ainda não definitivo, são desconsiderados os esforços que cidades, estados e países – e seus moradores – fazem para a criação de um lugar melhor para todos, independente se locais ou visitantes.

Ao fechar o foco das análises econômicas e sociais no “turista”, temos resultados que mostram parte da história. Exemplificando: dois milhões de turistas visitaram o Cristo, com impacto econômico de R$ 1,4 bilhão. É um dado, mensurável, que mostra a importância do cartão postal. Mas é somente isso? E os investimentos feitos, independente do acesso por van ou no trenzinho? Existiriam, hoje, sem o afluxo de turistas? E o consumo em cascata e democrático desses visitantes, que escapa das análises e vai da construção civil ao agro e aos serviços diversos que são gerados? Não se trata apenas de olhar a conta satélite ou atividades induzidas.

A “economia do visitante” procura ampliar o olhar: sai o foco no turista e entra em tudo o que é feito ou motivado, total ou parcialmente, a partir daquela expectativa de consumo. Nova York e outros destinos ainda sofrem com o consumo autóctone e a ausência dos turistas.

Os serviços que atendem diretamente quem vem de fora – transportes, hotéis, agências de receptivo – são usados como parâmetro quando se pensa na dimensão economia e social das “viagens e turismo”. Não está errado, mas não é só isso. É importante tirar o foco do turista e colocar em tudo o que é feito para recebê-lo, com exclusividade ou de forma compartilhada – isso é a “economia do visitante”.

Um novo conceito que precisa ser aprofundado, para que se possa compreender em toda a sua dimensão aquilo que hoje chamamos de Turismo – e ultrapassar esse limite, inclusive para muito além dos 58 setores que hoje são impactados por ele.