Divulgação Vinicius Lummertz

Infelizmente, a política brasileira naquele que é um dos anos eleitorais mais importantes de nossa história, vem se resumindo a números de pesquisas e jogo de bastidores entre partidos e políticos ávidos por garantir um lugar nas composições com mais chances de ganhar – de acordo com o retrato de hoje das pesquisas.

Não estou aqui a combater ou desacreditar as pesquisas, elas são importantes para saber o que a população está pensando – mas, por outro lado, o que os partidos e políticos estão pensando em oferecer a essa população?



É bom lembrar que os brasileiros estão pouco interessados em eleições, que só acontecem em outubro, mas muito interessados em resolver os problemas cotidianos. O que interessa aos brasileiros agora é o emprego, o preço de tudo subindo desde o supermercado ao posto de gasolina e o botijão de gás, poder pagar as contas e as dívidas (sim, os últimos números das operadoras de crédito apontam para um contingente de mais de 65 milhões de endividados, a maioria por causa do desemprego) e dar uma vida decente para a família.



Por isso, a apresentação de programas que possam dar cabo desses problemas que são urgentes – e estão se acumulando feito uma bola de neve – e também de planos de longo prazo, com políticas públicas duradouras e que ultrapassem as fronteiras dos mandatos, ou seja, não sejam abandonadas e trocadas a cada novo inquilino do Palácio do Planalto ou dos governos estaduais.



É preciso que os candidatos expliquem melhor os seus planos de governo. Mas também que os atuais governantes e mesmo os anteriores que estão prestes a enfrentar uma disputa eleitoral, não deixem de lado o que fizeram de bom, para dar mais espaço ao discurso ideológico, mais do que ao discurso concreto.

Esta é uma mensagem de otimismo e esperança, mesmo num momento tão difícil. O povo brasileiro merece saber o que os partidos e os políticos planejam para o seu futuro. Para que em outubro a gente possa eleger aqueles que se mostrarem mais capacitados para encontrar soluções para os graves problemas nacionais, melhorar a vida dos brasileiros e recolocar a Nação entre as maiores potências do planeta.