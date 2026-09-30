Gerada por IA Número de estrangeiros no Japão bate recorde

O número de estrangeiros residentes no Japão chegou a um novo recorde, enquanto a população japonesa continua em queda. Segundo os resultados definitivos do Censo de 2025, 3.840.039 estrangeiros viviam no país em 1º de outubro do ano passado.

O número representa um aumento de 1.093.525 pessoas em relação ao Censo de 2020. Em cinco anos, a população estrangeira cresceu 39,8% e passou a representar 3,1% da população do Japão.

O crescimento contrasta com a redução da população japonesa. O número de japoneses ficou em 119.131.935, uma queda de 4.266.973 pessoas em comparação com o levantamento de 2020.

População do Japão diminuiu 3,17 milhões em cinco anos

Considerando japoneses e estrangeiros, o Japão tinha 122.972.528 habitantes em 1º de outubro de 2025. O número representa uma redução de 3.173.571 pessoas, ou 2,5%, em relação ao Censo anterior.

Foi a terceira redução consecutiva registrada pelo Censo desde que a população japonesa começou a diminuir no levantamento de 2015. A queda registrada entre 2020 e 2025 também foi a maior já contabilizada.

Entre as 47 províncias do Japão, somente Tóquio apresentou crescimento populacional.

Chineses são maioria entre os estrangeiros

Entre os estrangeiros residentes no Japão, os chineses formavam o maior grupo, correspondendo a 24% do total. Na sequência aparecem os vietnamitas, com 15,9%, e os coreanos, com 10,4%.

Os dados detalhados do Censo também incluem outras nacionalidades com forte presença no país, entre elas brasileiros, filipinos, nepaleses e indonésios.

Os números apontam para uma mudança gradual na composição demográfica do Japão. Enquanto a população japonesa diminui, o número de residentes estrangeiros aumenta e representa uma parcela cada vez maior da população do país.