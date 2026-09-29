Reprodução Irmãos Rui e Ran, unidos também fora das quadras





Em um caso raro no esporte japonês, o jogador de vôlei Rui Takahashi, ponteiro de 26 anos do Suntory Sunbirds Osaka, surpreendeu os fãs ao revelar publicamente que é gay. A declaração foi feita por meio de uma mensagem publicada em suas redes sociais.

Rui contou que, desde a infância, tinha medo de confrontar essa parte de si mesmo e passou anos tentando negar quem era. Segundo o atleta, o período em que dividiu a mesma equipe com seu irmão mais novo, Ran Takahashi, foi fundamental para que começasse a se aceitar.

Os dois atuaram juntos no Suntory Sunbirds por cerca de duas temporadas. Rui afirmou que as conversas com Ran foram importantes para que conseguisse reconhecer sua própria sexualidade pela primeira vez.

"Ao colocar meus sentimentos em palavras, fui capaz de organizar minha mente e, gradualmente, passei a acreditar que ser eu mesmo é bom", declarou o jogador.

O atleta também agradeceu à família, aos companheiros de equipe, funcionários do clube e a todas as pessoas que o apoiaram durante esse processo.

Reprodução Publicação de Rui em seu perfil no instagram



