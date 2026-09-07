Silvio Mori Encontro entre estudantes e empresas do Japão com atuação no Brasil.

Para estudantes que pretendem construir uma carreira entre o Japão e o Brasil, conhecer empresas que mantêm operações nos dois países pode representar um primeiro passo para descobrir novas possibilidades profissionais. Foi com essa proposta que cerca de 100 estudantes participaram, no dia 28 de agosto, em Tóquio, de um encontro que colocou jovens em contato direto com empresas, instituições de pesquisa e organizações não governamentais.

Realizado pela Associação Central Nipo-Brasileira e pela Hikari JS Mirai, o evento chegou à terceira edição com a participação de 23 empresas e instituições. A programação proporcionou aos estudantes a oportunidade de conversar com representantes das organizações, conhecer suas atividades e entender quais áreas podem oferecer oportunidades profissionais no futuro.

A ligação com o Brasil esteve presente em grande parte do público. Segundo Umemoto Sachiko, responsável pela organização, entre 60% e 70% dos participantes tinham algum tipo de relação com o país. O perfil incluiu brasileiros, pessoas que já viveram no Brasil e japoneses que possuem familiares com experiência no país.

Também participaram estudantes japoneses que estudam português ou que tiveram experiências de vida no Brasil. Para os organizadores, essa diversidade ajuda a aproximar pessoas que possuem diferentes formas de conexão com os dois países.

A ideia do encontro, porém, não se limita à apresentação de empresas. De acordo com Umemoto, a proposta também é mostrar aos estudantes que existem diferentes caminhos profissionais a serem considerados, incluindo oportunidades em organizações não governamentais e atividades ligadas à pesquisa.

A diversidade de setores representados também chamou a atenção dos participantes. Guilherme Akiyoshi, que concluiu sua formação em Gastronomia no Brasil, teve interesse especial pela Kikkoman. A empresa, que também possui operações no Brasil, apresentou aos estudantes informações sobre suas atividades e áreas de atuação.

O contato despertou ainda o interesse de Guilherme pela área de Pesquisa e Desenvolvimento, que passou a ser considerada por ele como uma possível alternativa profissional. A experiência mostrou, segundo a proposta do encontro, como o contato direto com empresas pode ajudar estudantes a identificar áreas de atuação que até então não estavam entre suas opções.

Além de ampliar o conhecimento sobre as empresas, a iniciativa possibilitou a troca de experiências entre estudantes com diferentes trajetórias acadêmicas e profissionais. Para os jovens que possuem vínculos com o Brasil, o encontro também representa uma oportunidade de identificar empresas nas quais o conhecimento da língua, da cultura e dos dois mercados pode ser um diferencial.