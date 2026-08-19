Divulgação Google store japão

Tóquio - A gigante de tecnologia americana Google LLC inaugurou, no último dia 13, em Tóquio, sua primeira loja oficial fora dos Estados Unidos. No local, os clientes têm à disposição novos smartphones da linha Pixel, produtos da marca Nest e itens exclusivos.

Durante o evento de inauguração, Mauria Finley, vice-presidente da Google Store, destacou a relevância do país para os negócios da empresa. "O Japão é um mercado extremamente importante para o portfólio do Google Pixel, onde estamos vendo um crescimento rápido e entusiasmado no número de usuários", afirmou a executiva. "Convidamos todos vocês calorosamente a entrar, brincar e explorar um espaço repleto da tecnologia e da paixão do Google", completou.

Instalada no complexo Tokyu Plaza, no bairro de Omotesando, a Google Store ocupa três andares. No primeiro piso, além da comercialização de smartphones e outros eletrônicos, os consumidores podem retirar produtos adquiridos online e participar de eventos. O segundo andar é dedicado à experimentação de tecnologias de ponta em inteligência artificial, enquanto o subsolo abriga os serviços de suporte técnico e reparo de dispositivos.

Com a nova abertura, a divisão controlada pela Alphabet Inc. expande sua presença física global. Atualmente, a empresa opera dez lojas nos Estados Unidos, com unidades em localidades como Califórnia e Nova York.