Reprodução Terroristas do Hamas fuzilam oponentes em Gaza

Resumo da novela – parte 1

Na semana passada, dois soldados israelenses foram mortos em Gaza. Outro foi morto nesta semana. As mortes não ocorreram em combate, mas sim em emboscadas armadas por terroristas dentro da área ainda ocupada pelo exército israelense de acordo com o Plano dos 20 Pontos, proposto por Donald Trump e assinado por Hamas e Israel em 9 de outubro.

Resumo da novela – parte 2

Pelo acordo, todos os reféns israelenses deveriam ser libertados de uma só vez. No dia 13 de outubro, os 20 sobreviventes de mais de dois anos de cativeiro foram entregues. No entanto, dos 28 reféns assassinados, 11 ainda permanecem em poder do Hamas.

As entregas, realizadas em etapas, têm sido marcadas por cenas grotescas — como a “devolução” dos restos mortais do refém Ofir Tsarfati, que já haviam sido parcialmente recuperados por Israel no fim de 2023.

Ainda mais perturbadora foi a forma como isso ocorreu.

Reprodução Drones captam o momento em que o Hamas finge localizar o corpo de um refém





O Hamas usou um trator para abrir um buraco, transportou os restos mortais de um prédio próximo e os depositou ali, cobrindo-os em seguida. Horas depois, com a presença da Cruz Vermelha, o grupo “descobriu” o saco com os restos mortais — tudo registrado por drones israelenses.

Após o episódio, Israel lançou ataques pontuais contra posições do Hamas em Gaza. Como sempre, o grupo se protegeu atrás de escudos humanos — a população civil palestina —, o que resultou em mortes inevitáveis e indesejáveis. A imprensa internacional, que mal noticiou as provocações do Hamas, apressou-se em condenar a resposta israelense.

Reprodução: Google Todos os olhos da imprensa internacional estão voltados apenas para Israel





Enquanto isso, os corpos dos onze reféns seguem enterrados em algum lugar de Gaza. Segundo as forças de segurança israelenses, nove deles podem estar perdidos para sempre, já que não há qualquer pista sobre sua localização. As famílias, e também a sociedade israelense, continuam aguardando o retorno dos seus.

Resumo da novela – parte 3

Um dos pontos centrais e inegociáveis do Plano dos 20 Pontos de Donald Trump é o desarmamento do Hamas, além da transferência do poder a uma força internacional de administração temporária. O que se vê hoje, no entanto, é justamente o contrário: o grupo retomou o controle das áreas das quais o exército israelense se retirou — em cumprimento ao acordo — e está “limpando” a Faixa de Gaza de qualquer forma de resistência.

Cenas de tortura e execução de opositores ou de palestinos acusados pelo Hamas de colaborar com Israel durante a guerra tornaram-se rotina. A mídia internacional, no entanto, não dá atenção ao tema.