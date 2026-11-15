Chegou a hora de conferir o seu desempenho na reta final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Após cinco horas de prova do ENEM neste domingo, milhares de estudantes em todo o país finalizaram as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.
Abaixo, você acompanha o gabarito extraoficial das provas aplicadas hoje.
Caderno Cinza
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
91 - C 106 - D 121 - B
92 - B 107 - E 122 - A
93 - C 108 - D 123 - D
94 - C 109 - E 124 - A
95 - C 110 - C 125 - A
96 - C 111 - C 126 - A
97 - E 112 - D 127 - E
98 - C 113 - A 128 - C
99 - E 114 - D 129 - E
100 - D 115 - D 130 - B
101 - E 116 - C 131 - A
102 - C 117 - B 132 - A
103 - E 118 - B 133 - B
104 - A 119 - D 134 - C
105 - B 120 - C 135 - E
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
136 - C 151 - A 166 - B
137 - D 152 - D 167 - D
138 - E 153 - D 168 - D
139 - C 154 - B 169 - A
140 - A 155 - D 170 - E
141 - E 156 - B 171 - E
142 - E 157 - E 172 - D
143 - C 158 - A 173 - A
144 - B 159 - C 174 - B
145 - A 160 - C 175 - B
146 - A 161 - D 176 - B
147 - B 162 - C 177 - A
148 - B 163 - D 178 - C
149 - E 164 - C 179 - E
150 - D 165 - C 180 - B
Caderno Azul
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
91 - C 106 - A 121 - B
92 - C 107 - C 122 - B
93 - C 108 - C 123 - D
94 - B 109 - D 124 - C
95 - C 110 - A 125 - E
96 - C 111 - E 126 - B
97 - D 112 - D 127 - A
98 - E 113 - E 128 - A
99 - C 114 - C 129 - B
100 - E 115 - B 130 - C
101 - C 116 - A 131 - E
102 - E 117 - D 132 - A
103 - B 118 - D 133 - A
104 - D 119 - D 134 - A
105 - E 120 - C 135 - E
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
136 - A 151 - B 166 - D
137 - E 152 - D 167 - D
138 - E 153 - B 168 - A
139 - C 154 - E 169 - B
140 - C 155 - D 170 - D
141 - D 156 - D 171 - A
142 - E 157 - B 172 - E
143 - C 158 - D 173 - E
144 - B 159 - C 174 - A
145 - E 160 - C 175 - C
146 - D 161 - A 176 - B
147 - A 162 - C 177 - B
148 - B 163 - D 178 - B
149 - A 164 - D 179 - B
150 - A 165 - C 180 - E
Caderno Amarelo
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
91 - D 106 - A 121 - E
92 - E 107 - E 122 - B
93 - C 108 - C 123 - A
94 - E 109 - E 124 - A
95 - D 110 - E 125 - B
96 - E 111 - A 126 - C
97 - C 112 - B 127 - E
98 - B 113 - D 128 - A
99 - C 114 - B 129 - A
100 - C 115 - D 130 - A
101 - C 116 - C 131 - E
102 - C 117 - B 132 - D
103 - C 118 - A 133 - D
104 - C 119 - D 134 - C
105 - D 120 - C 135 - B
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
136 - B 151 - C 166 - D
137 - E 152 - D 167 - A
138 - D 153 - C 168 - E
139 - A 154 - C 169 - E
140 - B 155 - A 170 - B
141 - A 156 - C 171 - B
142 - A 157 - C 172 - B
143 - B 158 - D 173 - B
144 - C 159 - C 174 - B
145 - D 160 - D 175 - E
146 - E 161 - D 176 - D
147 - C 162 - B 177 - D
148 - A 163 - D 178 - A
149 - E 164 - C 179 - A
150 - E 165 - E 180 - C
Caderno Verde
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
91 - D 106 - C 121 - B
92 - C 107 - C 122 - C
93 - E 108 - D 123 - E
94 - D 109 - A 124 - D
95 - E 110 - B 125 - D
96 - C 111 - D 126 - C
97 - C 112 - B 127 - B
98 - C 113 - D 128 - C
99 - C 114 - A 129 - B
100 - B 115 - A 130 - A
101 - C 116 - A 131 - D
102 - C 117 - E 132 - C
103 - E 118 - E 133 - E
104 - D 119 - A 134 - B
105 - E 120 - A 135 - A
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
136 - B 151 - C 166 - E
137 - A 152 - A 167 - E
138 - A 153 - C 168 - D
139 - B 154 - C 169 - A
140 - B 155 - D 170 - D
141 - E 156 - C 171 - D
142 - D 157 - D 172 - A
143 - A 158 - C 173 - B
144 - A 159 - C 174 - E
145 - E 160 - D 175 - B
146 - E 161 - C 176 - A
147 - C 162 - E 177 - C
148 - C 163 - D 178 - B
149 - D 164 - D 179 - B
150 - E 165 - B 180 - B
Analisando o gabarito do 2º dia do ENEM, fica claro perceber que o exame manteve o perfil de questões, exigindo do candidato interpretação e associação com situações do dia a dia.
Para você que está conferindo o gabarito agora, vale lembrar que a coerência na TRI faz toda a diferença na nota final, então o mais importante é manter a calma e aguardar o resultado oficial.