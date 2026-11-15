Gabarito 2º dia ENEM 2026
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Gabarito 2º dia ENEM 2026

Chegou a hora de conferir o seu desempenho na reta final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Após cinco horas de prova do ENEM neste domingo, milhares de estudantes em todo o país finalizaram as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Abaixo, você acompanha o gabarito extraoficial das provas aplicadas hoje.

Caderno Cinza

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

91 - C                    106 - D                   121 - B

92 - B                   107 - E                    122 - A

93 - C                   108 - D                    123 - D

94 - C                   109 - E                    124 - A

95 - C                    110 - C                   125 - A

96 - C                    111 - C                    126 - A

97 - E                   112 - D                    127 - E

98 - C                    113 - A                    128 - C

99 - E                    114 - D                   129 - E  

100 - D                  115 - D                   130 - B  

101 - E                   116 - C                    131 - A                

102 - C                  117 - B                    132 - A 

103 - E                  118 -  B                   133 - B

104 - A                 119 - D                     134 - C  

105 - B                 120 - C                     135 - E    

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

136 - C                   151 - A                 166 - B                 

137 - D                   152 - D                167 - D                 

138 - E                   153 - D                 168 - D              

139 - C                   154 - B                 169 - A

140 - A                   155 - D                 170 - E

141 - E                    156 - B                  171 - E

142 - E                   157 - E                   172 - D 

143 - C                  158 - A                    173 - A

144 - B                  159 - C                   174 - B

145 - A                   160 - C                  175 - B

146 - A                   161 - D                   176 - B

147 - B                   162 - C                   177 - A

148 - B                   163 - D                   178 - C

149 - E                   164 - C                    179 - E 

150 - D                   165 - C                    180 - B

Caderno Azul


CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS


91 - C                    106 - A                  121 - B

92 - C                   107 - C                   122 - B

93 - C                   108 - C                   123 - D

94 - B                   109 - D                  124 - C

95 - C                    110 - A                   125 - E

96 - C                    111 - E                    126 - B

97 - D                   112 - D                    127 - A

98 - E                    113 - E                    128 - A

99 - C                    114 - C                    129 - B 

100 - E                  115 - B                     130 - C  

101 - C                   116 - A                     131 - E                

102 - E                  117 - D                     132 - A 

103 - B                  118 -  D                    133 - A

104 - D                 119 - D                     134 - A  

105 - E                 120 - C                     135 - E    

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS


136 - A                   151 - B                 166 - D                 

137 - E                   152 - D                 167 - D                  

138 - E                   153 - B                 168 - A              

139 - C                   154 - E                 169 - B

140 - C                   155 - D                 170 - D

141 - D                    156 - D                 171 - A

142 - E                   157 - B                  172 - E 

143 - C                  158 - D                   173 - E

144 - B                  159 - C                   174 - A

145 - E                   160 - C                   175 - C

146 - D                   161 - A                    176 - B

147 - A                   162 - C                    177 - B

148 - B                   163 - D                   178 - B

149 - A                   164 - D                   179 - B 

150 - A                   165 - C                    180 - E

Caderno Amarelo

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

91 - D                    106 - A                  121 - E

92 - E                   107 - E                   122 - B

93 - C                   108 - C                   123 - A

94 - E                   109 - E                  124 - A

95 - D                    110 - E                  125 - B

96 - E                    111 - A                    126 - C

97 - C                   112 - B                    127 - E

98 - B                    113 - D                  128 - A

99 - C                    114 - B                  129 - A 

100 - C                  115 - D                   130 - A  

101 - C                   116 - C                    131 - E                

102 - C                  117 - B                    132 - D 

103 - C                  118 -  A                   133 - D

104 - C                 119 - D                    134 - C  

105 - D                 120 - C                    135 - B    

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

136 - B                   151 - C                 166 - D                 

137 - E                   152 - D                 167 - A                 

138 - D                   153 - C                 168 - E              

139 - A                   154 - C                 169 - E

140 - B                   155 - A                 170 - B

141 - A                    156 - C                  171 - B

142 - A                   157 - C                   172 - B 

143 - B                  158 - D                   173 - B

144 - C                  159 - C                    174 - B

145 - D                   160 - D                  175 - E

146 - E                   161 - D                    176 - D

147 - C                   162 - B                    177 - D

148 - A                   163 - D                   178 - A

149 - E                   164 - C                    179 - A 

150 - E                   165 - E                    180 - C

Caderno Verde
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS


91 - D                    106 - C                  121 - B

92 - C                    107 - C                  122 - C

93 - E                   108 - D                   123 - E

94 - D                   109 - A                  124 - D

95 - E                    110 - B                   125 - D

96 - C                    111 - D                    126 - C

97 - C                   112 - B                    127 - B

98 - C                    113 - D                   128 - C

99 - C                    114 - A                   129 - B 

100 - B                  115 - A                    130 - A  

101 - C                   116 - A                    131 - D                

102 - C                  117 - E                     132 - C

103 - E                  118 - E                     133 - E

104 - D                 119 - A                     134 - B  

105 - E                 120 - A                     135 - A    

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS


136 - B                   151 - C                 166 - E                 

137 - A                   152 - A                 167 - E                 

138 - A                   153 - C                 168 - D              

139 - B                   154 - C                 169 - A

140 - B                   155 - D                 170 - D

141 - E                    156 - C                  171 - D

142 - D                   157 - D                 172 - A 

143 - A                  158 - C                   173 - B

144 - A                  159 - C                   174 - E

145 - E                   160 - D                  175 - B

146 - E                   161 - C                   176 - A

147 - C                   162 - E                   177 - C

148 - C                   163 - D                  178 - B

149 - D                   164 - D                  179 - B 

150 - E                   165 - B                    180 - B

Analisando o gabarito do 2º dia do ENEM, fica claro perceber que o exame manteve o perfil de questões, exigindo do candidato ﻿ interpretação﻿ e associação com situações do dia a dia.

Para você que está conferindo o gabarito agora, vale lembrar que a coerência na TRI faz toda a diferença na nota final, então o mais importante é manter a calma e aguardar o resultado oficial.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/rodrigosilva/2026-11-15/gabarito-enem-2026--2-dia.html
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