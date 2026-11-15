Imagem gerada por IA 2º dia da prova do ENEM

















Chegou a hora da verdade para quem busca uma vaga no ensino superior. Neste domingo (15), acontece o segundo e decisivo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desta vez, os candidatos enfrentam uma maratona de 90 questões, sendo 45 de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, que engloba Física, Química e Biologia.

Além do peso enorme dessas disciplinas na média final, você precisa lidar com o relógio. Como não terá redação, a duração total cai para 5 horas, o que exige frieza absoluta antes e durante o exame.

Para você não colocar meses de preparação a perder por um descuido ou por ansiedade na hora dos cálculos, preparei um guia do que fazer nesta manhã antes de sair de casa e ao abrir o caderno de questões.

O kit de sobrevivência

Antes de sair de casa, faça uma revisão rápida na mochila para garantir os itens exigidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).



Levar caneta esferográfica de tinta preta e precisa ser fabricada obrigatoriamente em material transparente. Leve pelo menos duas ou três reservas para evitar sustos caso a tinta falhe no meio de uma conta.

Não esqueça o documento oficial com foto, valem RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho (emitida após 1997). Se optar pelos documentos digitais, lembre-se de abrir os aplicativos oficiais ou o Gov.br antes de entrar na sala, pois prints da tela não são aceitos.

Você não pode deiaxar de levar também lanche e água. O cérebro consome muita glicose para resolver problemas de lógica. Leve chocolates, barrinhas de cereal ou frutas já descascadas em embalagens transparentes, além de uma garrafa de água sem rótulo.

Atenção aos Horários e Regras de Eliminação

Os horários seguem rigorosamente o relógio de Brasília.

Os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30.

Antes de guardar o celular no envelope, desligue o aparelho completamente e desative todos os alarmes.

Qualquer som emitido dentro da sala, mesmo com o telefone lacrado embaixo da carteira, resulta em eliminação imediata do candidato.

O que fazer nesta manhã

Esqueça as listas de exercícios agora pela manhã. Estudar conteúdos pesados poucas horas antes do exame só gera fadiga mental e ansiedade.

Aproveite as próximas horas para descansar, fazer uma refeição leve e, no máximo, dar uma olhada rápida em um resumo visual com as fórmulas principais.

Você de ter foco total em ser sair com antecedência para evitar imprevistos no trânsito.

Estratégia de dentro da sala

Com 5 horas disponíveis para 90 questões, você tem uma média de apenas 3 minutos e 20 segundos por item, tempo que já inclui o preenchimento do gabarito.

Não trave em contas grandes logo no início da prova. Faça uma primeira leitura rápida buscando as questões fáceis e conceituais para garantir a coerência da sua nota na TRI.

Deixe os cálculos mais pesados para a segunda rodada e reserve os últimos 30 minutos da prova para passar o gabarito a limpo com calma.

Respire fundo e confie na sua jornada. Nenhuma prova de cinco horas é capaz de medir todo o seu potencial, mas ela é a ferramenta que vai abrir a porta para a realização dos seus sonhos.

Você já fez a parte mais difícil ao longo de todo ano. Hoje é apenas o dia de colocar no papel o que você construiu.

Entre na sala com a cabeça erguida, faça uma questão de cada vez e lembre-se de que o nervosismo faz parte do processo, mas não define o seu resultado. Boa prova!