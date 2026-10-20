Imagem gerada por IA TRI ENEM 2026

Olá, leitor do iG! Sou o professor Rodrigo Carlos, mestre em Física, e a partir de hoje estarei aqui semanalmente para desmistificar o universo das ciências exatas.

Para começarmos com o pé direito e ajudar os milhões de estudantes que estão na reta final de preparação, vamos direto ao ponto que mais gera desespero e mitos na prova: a famosa Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Muitos alunos acreditam erroneamente que, para alcançar o topo da nota em Ciências da Natureza, basta focar e acertar os "monstros" da prova, aquelas questões complexas de circuitos elétricos mistos ou colisões mecânicas bidimensionais. No entanto, a matemática por trás do algoritmo do ENEM funciona de forma muito mais inteligente. A TRI não avalia apenas o seu total de acertos, mas sim a coerência pedagógica das suas respostas.

Para entender de forma simples, pense na física do mundo real: se você demonstra que consegue pular um obstáculo grande e alto, é biologicamente óbvio e esperado que você consiga pular um obstáculo pequeno. O algoritmo do ENEM pensa exatamente assim. Se um candidato acerta uma questão considerada muito difícil (o obstáculo grande), o sistema espera que ele já tenha gabaritado todas as questões fáceis e médias (os obstáculos pequenos) daquela mesma competência.



O grande problema acontece quando ocorre o oposto: o aluno erra conceitos básicos de termologia ou ondulatória teórica, mas crava o acerto em uma conta bizarra de eletromagnetismo. Para a TRI, esse comportamento é estatisticamente improvável. O sistema interpreta esse acerto isolado como um "chute"(acerto casual). O resultado? O algoritmo penaliza o candidato, atribuindo um peso muito menor a essa questão difícil do que atribuiria para um aluno que manteve uma trajetória coerente.



Portanto, o segredo de ouro para mitar em Física e Matemática no ENEM não é gabaritar o impossível, mas sim blindar a base. Garanta os pontos das questões conceituais, como por exemplo, questões de mecânica básica e fenômenos cotidianos. Ao construir uma base sólida de acertos fáceis e médios, você valida a sua coerência pedagógica.

Assim, quando você acertar aquela questão complexa de exatas, a TRI vai catapultar a sua nota para o topo. Bons estudos e nos vemos por aqui!



