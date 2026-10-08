Joédson Alves/Agência Brasil Ricardo Sayeg lança livro sobre a direita que consagra o trono da liberdade sob o império da Constituição

O professor Ricardo Hasson Sayeg lança, pela Editora Max Limonad, ''Direita Constitucionalista: Quem Somos Nós!'', livro que propõe uma doutrina política de direita em cujo centro está o trono da liberdade sob o império da Constituição que assegura a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Na obra o jurista leva ao debate político a perspectiva do Capitalismo Humanista, teoria jus-econômica que desenvolveu em conjunto com o professor Wagner Balera, ao longo da trajetória acadêmica de ambos na PUC-SP.

“Para ser capitalista humanista, basta levar a Constituição a sério”, sintetiza o autor.

Organizado em capítulos breves, o livro trata da liberdade econômica com dignidade para todos como expressão da autodeterminação das pessoas e da sociedade livre. Aborda também o papel do Estado e o combate à corrupção sob o Estado de Direito. Apresenta a Justiça como guardiã da liberdade quando protege os direitos fundamentais e permanece submetida à Constituição e às leis.

Recusa tanto a liberdade do abandono quanto a igualdade da submissão e defende uma liberdade responsável e decente, constitucionalmente assegurada e comprometida com a dignidade humana.

Seu horizonte é uma sociedade de cidadãos livres e iguais em direitos e dignidade, em que cada pessoa tenha a oportunidade de construir o próprio destino, seja socialmente útil e ninguém fique para trás.

A capa, assinada por Kobra, muralista brasileiro de projeção internacional, ocupa lugar especial na apresentação do livro. Sua composição reúne uma figura de inspiração clássica e as cores brasileiras, criando uma imagem de forte presença visual para um manifesto que coloca a liberdade e a dignidade de todos no centro da reflexão sobre o país. Mais do que elemento gráfico, a capa estabelece um diálogo entre a identidade brasileira, a tradição e os ideais desenvolvidos na obra.





O livro tem prefácio do professor Ives Gandra da Silva Martins; apresentações do professor Manuel Enríquez Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, do Dr. Fábio de Salles Meirelles, presidente emérito da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e de Tirso de Salles Meirelles, presidente da entidade; e posfácio da professora Angela Gandra. A obra convida o leitor a refletir sobre uma direita que assume a Constituição como compromisso, limite ao poder e garantia de uma liberdade responsável e digna para todos.

Sobre o autor

Ricardo Hasson Sayeg é advogado, Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito, professor Livre-Docente de Direito Econômico e Direitos Humanos da PUC-SP e do Insper, doutor e mestre em Direito Comercial e pós-doutor em Sociologia Política pela PUC-SP. É Oficial da Ordem do Rio Branco e preside a Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP e a Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. É Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal. Com Wagner Balera, é autor da teoria do Capitalismo Humanista.

Serviço

Título: Direita Constitucionalista: Quem Somos Nós!

Autor: Ricardo Hasson Sayeg

Editora: Max Limonad

Capa: Kobra

ISBN: 978-65-02-35317-2

Ano: 2026

Autorização para disponibilização

O autor autoriza expressamente a disponibilização gratuita e integral desta obra, em formato digital, por meio de link ou por qualquer outro meio.