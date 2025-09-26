Ministro Luiz Edson Fachin Embora pessoa discreta, o fato é que o ministro Luiz Edson Fachin é luz no Humanismo, Direito e na Justiça.

No dia 29 de setembro de 2025, o Ministro Luiz Edson Fachin toma posse na presidência do Supremo Tribunal Federal.



Nascido em Passo Fundo aos 8 de fevereiro de 1958, é um jurista e magistrado brasileiro de notável envergadura humanista, intelectual e moral.



Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (1980), obteve os títulos de mestre (1986) e doutor (1991) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob a orientação do inesquecível Professor José Manuel de Arruda Alvim, verdadeiro farol do direito civil contemporâneo.



Sua trajetória acadêmica e profissional o consagra como uma das mais ilustres figuras do Direito brasileiro e referência universal na afirmação histórica dos direitos humanos.



Sem demérito a seus antecessores, Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal trazendo consigo não apenas a experiência adquirida ao longo de sua carreira, mas também o peso simbólico de ser filho reconhecido, respeitado e amado da prestigiosa PUC-SP, excepcional instituição de ensino superior que iluminou pelo humanismo seu espírito jurídico, onde conquistou suas altas titulações acadêmicas.



Em 2024, a histórica e consagrada PUC-SP, pelas mãos do então Diretor da Faculdade de Direito, Professor Vidal Serrano, hoje Magnífico Reitor, perante seus fantásticos professores, ícones dos direitos humanos como a Professora Flávia Piovesan, conferiu-lhe o Colar do Mérito Acadêmico, atestando sua grandeza jurídica com esta distinção reservada a poucos e inegáveis expoentes da cultura nacional. Tal honraria reafirmou a condição do ministro Fachin como orgulho e patrimônio intelectual da Universidade e, por consequência, da própria nação brasileira.



Tratou-se de celebração legítima, pois é raro que a formação acadêmica, a virtude pessoal, o humanismo e o destino institucional se encontrem de forma tão perfeita.



Ao ministro Fachin chegar à presidência da mais alta Corte do país, a Faculdade de Direito da PUC-SP se regozija em assistir seu filho ilustre ascender ao cume da magistratura nacional.



Realmente, o ministro Fachin reúne todas as qualidades exigidas pelo tempo presente. Seu caráter é irretocável; sua biografia, limpa; sua conduta, ilibada; sua mentalidade, humanista; sua cultura jurídica, inigualável. É um homem de bem, de família e de bom coração, acima de tudo.



Essas virtudes mais que o habilitam a conduzir o Supremo Tribunal Federal, não apenas como tribunal guardião da Constituição, mas também como instância de pacificação nacional, capaz de restabelecer a harmonia e a confiança do povo e da sociedade no Estado Democrático de Direito e na Justiça.



De minha parte, confesso ser admirador de Luiz Edson Fachin.



Como cidadão, deposito nele a mais plena confiança para liderar o Supremo Tribunal Federal em tempos tão desafiadores. Tenho-o como um dos mais brilhantes juristas brasileiros, capaz de unir a nação.



O Brasil pode se considerar privilegiado com o ministro Fachin na presidência da Corte. A pessoa dele renova a certeza da segurança jurídica, do compromisso de servir e da observância fiel da Constituição da República. Sua presença é garantia de estabilidade institucional, de equilíbrio democrático e de respeito à ordem constitucional.



Neste contexto, embora pessoa discreta, o fato é que o ministro Fachin é luz humanista no Direito e na Justiça Nacional. Ao parabenizá-lo por esta ascensão merecida e oportuna para o Brasil, é justo também reconhecer a gestão do ministro Luís Roberto Barroso, cujo trabalho merece respeito e gratidão.



Porém agora, é tempo de novos votos no sentido de que a presidência de Luiz Edson Fachin seja marcada pela paz, pela justiça e pela consolidação da dignidade da pessoa humana como valores supremos da República.



Ricardo Sayeg. Jornalista. Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.





