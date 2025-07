Fonte: Rede social da Presidência da República Argentina Prêmio "Economista do Ano", outorgado pela Ordem dos Economistas do Brasil, com o apoio do Instituto do Capitalismo Humanista.





No próximo dia 13 de agosto, o presidente argentino Javier Milei, Professor de Economia, autor de Livros incríveis, estará no Brasil, em São Paulo, para receber o prêmio “Economista do Ano”, outorgado pela Ordem dos Economistas do Brasil, com o apoio do Instituto do Capitalismo Humanista. Na mesma ocasião, o Secretário de Relações Institucionais do Estado de São Paulo Gilberto Kassab também será reconhecido e homenageado como “Economista Brasileiro do Ano”. O momento é histórico e estratégico, pois marca uma rara oportunidade para Brasil e Argentina, para superamos nossas rivalidades pontuais e unir nossas nações com muita força e entusiasmo, a fim de olhar para o futuro como irmãos na construção de um eixo econômico-sócio-cultural de profunda relevância global, edificador de uma unidade política regional livre, justa e solidária; desenvolvida econômica, social, civil, política, cultural e tecnologicamente; erradicadora da pobreza e da marginalização; redutora das desigualdades sociais e regionais; assim como, promotora do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Chegou a hora de superarmos divisões políticas ou ideológicas e reconhecermos que, juntos, Brasil e Argentina podem liderar um novo modelo de desenvolvimento para a América do Sul e para o Mundo. Um Mercosul revitalizado, mais profundo, real e pragmático, tem potencial de gerar prosperidade, estabilidade e bem-estar para mais de 270 milhões de pessoas, conquistando estes fantásticos objetivos. Com uma intensa e verdadeira união e integração, podemos nos tornar um bloco de referência — não apenas comercial, mas também de inovação, educação, cultura e sustentabilidade, vencendo a praga da pobreza e da marginalização.

Os números recentes da economia argentina indicam que algo novo está em curso. Espero do fundo do coração que dê certo. A inflação, historicamente galopante, recua. A pobreza começa a ceder. Há indicadores de recuperação do emprego e, sobretudo, de um resgate da esperança. A Argentina voltou a sorrir.

É preciso humildade para reconhecer os avanços e a coragem para aprender com os acertos da Argentina, mesmo sendo aqui do Brasil. Quem sabe o nosso Governo Federal abre a cabeça, resgata a postura dos anos 2000 e volta a ter o prestígio que perdeu.

Nesse cenário, o Brasil pode e deve olhar com atenção para a experiência argentina sob a presidência do Professor Milei. Não se trata de copiar modelos, mas de extrair preciosas lições que façam sentido para nossa realidade e aproveitá-las para o bem de nossa nação. Como na Argentina, ajustes fiscais, desburocratização, respeito à iniciativa privada e foco em resultados precisam ocupar o centro do debate nacional, acima de slogans ou narrativas ideológicas.

É aí que surge o nome de Gilberto Kassab como a ponte possível. Felizmente dia 13 ele estará com Milei perante a Ordem dos Economistas do Brasil.

Com formação em Engenharia e Economia pela USP, ele é excepcional. Ele, sem dúvida, é o grande nome da política de nosso país que não está contaminado por acusações e bandalheira. Homem decente, correto e genial. É um dos maiores brasileiros de todos os tempos.

A trajetória de Kassab é marcada pela moderação, pragmatismo e eficiência administrativa e política. Kassab é reconhecido por sua capacidade de diálogo e por colocar o Brasil e o interesse público acima de paixões partidárias e de seus desejos pessoais.

Necessitamos do Kasab nesta hora de tantos desafios para o Brasil. Temos que nos unir em torno dele e das nossas maravilhosas mulheres como a Renata Abreu, outra brasileira de destaque de todos os tempos.

Desta vez, de uma vez por todas, temos que consagrar a grande nação que, de fato, somos. Brasil o país do presente! Este é o nosso slogan. Sob a liderança e articulação do Kassab com o apoio das nossas mulheres, como a Renata, o Brasil pode se unir com a Argentina de forma institucional, madura e estratégica, construindo laços em uma coligação nunca antes conquistada por nossos países.

O sonho de tornar Brasil e Argentina, unidos e realmente irmãos, os melhores lugares do mundo para se viver não é utopia — é projeto. Somente no futebol que a guerra nunca acabe; e, que o Brasil sempre seja o melhor kkkkk.

Mas, voltando ao assunto, com visão, parceria e foco no bem comum, podemos transformar o eixo sul-americano “Brasil-Argentina” em uma potência respeitada e temida globalmente. A esperança não é míope — é ousada. E o momento poderia ser agora, embora a turma do contra sempre esteja remando em sentido contrário.

Seja bem-vindo ao Brasil, presidente Javier Milei, grande liderança sul-americana. Nossa casa é agora sua casa; nosso povo, o seu povo. Nos ligaremos, com a graça de Deus, de corpo, sangue e alma. Que esta sua estadia aqui em São Paulo seja o marco de início de um poderoso e inquebrantável ciclo de integração, crescimento e prosperidade para nossas nações.

Ricardo Sayeg

Jornalista e Advogado. Jurista Imortal da Academia Brasiliense de Direito e da Academia Paulista de Direito. Professor Livre-Docente de Direito Econômico da PUC-SP e do Curso de Recuperação de Empresas do Insper. Doutor e Mestre em Direito Comercial. Oficial da Ordem do Rio Branco. Presidente da Comissão de Direito Econômico Humanista do IASP. Presidente da Comissão Nacional Cristã de Direitos Humanos do FENASP. Comandante dos Cavaleiros Templários do Real Arco Guardiões do Graal.