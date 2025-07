Gerada por IA “O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” Disse Martin Luther King





Circula nas redes sociais uma fala firme e lúcida do governador Tarcísio de Freitas que merece não apenas ser ouvida, mas amplificada nacionalmente. Em síntese, o governador diz que estamos correndo um risco, pois ao invés de governar estão fazendo campanha antecipada. O risco é de tomar decisões erradas pautadas nas eleições de 2026. De tributar o capital e o estoque de capital. Vão destruir poupança e impedir o investimento. E aí é o contrato com o fracasso. Vão fazer com que a gente flerte lá na frente com superinflação e superendividamento.

A advertência é clara. E correta. Tarcísio denuncia a captura da pauta econômica e fiscal pelo calendário eleitoral de 2026 e alerta que o Brasil, ao trocar responsabilidade por populismo fiscal, caminha rumo a um colapso anunciado. Ele afirma que o governo é contratado pela sociedade para entregar resultado. E isso deve ecoar em todo o país: o governante deve governar, não fazer campanha com a máquina pública. Assim salvaremos o Brasil do caos.

De fato, estamos, sim, diante de uma antecipação ilegal e desastrosa de campanha. A preocupação exacerbada com pesquisas e palanques substituiu a responsabilidade com a inflação, o equilíbrio fiscal e o crescimento sustentável. Enquanto isso, a conta amarga já começou a ser lançada sobre o povo e ficará ainda mais dura.

Por isso, em vez de apenas nos indignarmos, proponho que façamos o que fez a sociedade civil britânica quando, em 1961, fundou a Anistia Internacional. À época, milhares de cidadãos comuns enviaram cartas a ditadores do mundo todo, exigindo respeito aos direitos humanos. A história mostra que movimentos cívicos, organizados e firmes, pacíficos e democráticos, funcionam.

Então, que tal fazermos isso pelo Brasil? Mas com sabedoria: em vez de criticar diretamente o governo federal, para não sermos taxados de subversivos etc, proponho uma estratégia mais inteligente, pacífica e democrática.

Vamos iniciar uma mobilização de apoio consciente à fala do governador. Enviar para ele manifestações do jeito e pelo modo que cada um bem entender, por exemplo dizendo: “Concordo contigo, governador. Não aceitamos campanha antecipada nem populismo fiscal. Queremos resultado, responsabilidade e governo.” Essa pressão positiva, vinda do povo, da sociedade civil, pode reequilibrar a correlação de forças na Federação e ajudar a resgatar o país do abismo.

Faço a minha por aqui. Por este artigo. Espero que chegue ao governador.

Recomendo utilizar o canal oficial: o “Fala SP”, que é a plataforma de ouvidoria e participação cidadã do Governo de São Paulo. Basta acessar fala.sp.gov.br, selecionar o tipo de manifestação (elogio ou sugestão), escolher o destinatário (Secretaria de Governo ou Gabinete do Governador), escrever sua mensagem e enviar.

Com isso, mostramos consciência política, responsabilidade democrática e maturidade institucional. O momento exige coragem e inteligência. Que o nosso silêncio não seja cumplicidade.

É hora de apoiar o caminho certo.

